Las quejas del presidente de Nacional sobre los arbitrajes

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, se refirió al incidente que tuvo con el árbitro Gustavo Murillo al final del partido que perdieron 1-2 con Tolima, el jueves.



En diálogo con el programa 'La tertulia verdolaga', Pérez aclaró que no hubo agresión física, pero también expresó sus quejas sobre el nivel del arbitraje en Colombia.

“Presentaremos la protesta en contra del árbitro (Gustavo Murillo), por su actuación en la cancha. En cuanto a la supuesta agresión física en contra mía, debo aclarar que no fui agredido. Después de terminar el partido, bajé al camerino del equipo a saludar a los jugadores, en ese momento me encontré con la terna arbitral, yo paré y le mostré con mi celular la imagen del penal, el no la quiso ver, luego se puso a vociferar, salió de sus cabales. No se si estaba consciente del error que había cometido. Ante una conducta respetuosa que tuve con él, no podía reaccionar de esa manera”, dijo Pérez.



“Debemos hacer un llamado a la reflexión a lo que está sucediendo. Los clubes, los dueños de los equipos, los directivos, no podemos desconocer que tenemos una situación muy complicada en materia arbitral. Podremos tener diferencias en lo deportivo, en calendarios, en jugadores inscritos, en temas de mercadeo, de horarios, de televisión, pero en lo que no debemos tener diferencias y en eso estamos unidos, es en que haya un arbitraje que tenga las garantías para que podamos competir con tranquilidad en el ámbito deportivo”, agregó el dirigente.

Presentaremos la protesta en contra del árbitro (Gustavo Murillo), por su actuación en la cancha. En cuanto a la supuesta agresión física en contra mía, debo aclarar que no fui agredido

“El tema del arbitraje está enquistado desde hace décadas y me parece que hemos estado dilatando la propuesta de profesionalizar el arbitraje. Debería agotarse esa discusión, hacer un diagnóstico, con un cronograma claro en que haya consecuencias. Llevo año y medio como Presidente de Nacional y nunca nos enteramos de lo que pasa con los árbitros, qué cursos hay, instructores, es una caja negra”, añadió.



El presidente de Nacional recalcó que en las reuniones de clubes se ha discutido esa problemática, sin éxito. "El tema del arbitraje sale en todas las asambleas, es recurrente como la televisión, el sistema de campeonato y el fútbol femenino. Se debate, pero no pasa nada. Se calman los ánimos y no hay cambios", explicó.



Pérez hizo un recuento de los errores que han perjudicado a Nacional este semestre. "Contra Unión Magdalena, en la jugada del gol, la pelota salió, le demostramos a la comisión arbitral que el balón había salido. Contra Millonarios, el gol de (Roberto) Ovelar llega tras una falta sobre (Christian) Mafla. En el primer clásico contra Medellín sufrimos un penal en contra de (Yerson) Candelo, pero no lo sancionaron. Contra Envigado, hubo una situación similar al penal a favor de ellos y no nos sancionaron. Contra Santa Fe, el gol de ellos llegó cuando la pelota salió en la raya final, sumado a lo del partido de ayer. Entiendo el error humano, la visión, el ángulo. Si se equivocaron, haya humildad acéptenlo y puedan mejorar. Pero responder con soberbia y prepotencia...”, señaló.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín