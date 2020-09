'Se pone en entredicho el protocolo': posición de Atlético Nacional

Un enérgico comunicado emitió este viernes el Atlético Nacional respecto a la suspensión del partido que se iba a jugar en la noche contra el Deportes Tolima y que fue aplazado debido a los casos de covid-19 reportados en el club vinotinto.

El club verdolaga manifestó su compromiso con el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, pero expresó su inconformidad con la falta de claridad en los resultados de las pruebas que reportó el Tolima.



Este es el comunicado:



"Atlético Nacional ratifica su compromiso con el cumplimiento del “Protocolo de Bioseguridad para el Manejo y Control del Coronavirus covid-19 en las Actividades Relacionadas con el Entrenamiento y Competencia de los Futbolistas Profesionales.



Nuestro Club estuvo esperando durante 194 días el regreso a la competencia, se preparó de la mejor manera acatando todos los protocolos de bioseguridad con el objetivo de preservar la salud de quienes hacen parte de nuestra Institución. Completamos 7 semanas con 0 positivos de covid-19 por parte del grupo de personas inscritas ante Dimayor. Estos resultados son el reflejo de un trabajo serio y comprometido de nuestros equipos de trabajo. No podemos cantar victoria. No podemos relajarnos. Todavía tenemos grandes retos en materia de autocuidado.



Respetamos y acatamos la decisión adoptada en la tarde de hoy frente a la suspensión del partido que esta noche debíamos disputar frente al Deportes Tolima. La protección de la salud debe estar por encima de cualquier interés particular.



Sin embargo, debemos expresar nuestra inconformidad por la forma en que se han desencadenado una serie de situaciones previas al reinicio de la Liga para nuestro Club. El Deportes Tolima nos ha mantenido expectantes y confundidos con la información que ha venido suministrando un día antes del juego que teníamos programado. Consideramos de vital importancia, tal como lo solicitamos por escrito el día de ayer, que desde la Comisión Verificadora se brinde claridad en cuanto a:



1. Si el Deportes Tolima, tal como lo establece el protocolo, se realizó las Pruebas PCR el pasado lunes 14 de septiembre de 2020.



2. Que se certifique, con base en la información suministrada por el laboratorio avalado y autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, que fue escogido por el Deportes Tolima, el número exacto de los integrantes del Deportes Tolima que arrojaron resultado positivo a las pruebas PCR que debían realizarse el pasado lunes 14 de septiembre de 2020. Queremos entender por qué entre la noche del miércoles 16 y la noche del jueves 17 el número de jugadores infectados paso de 22 a 7.



3. Que se certifiquen los resultados de las pruebas PCR que la delegación del Deportes Tolima se realizó la semana anterior, previo al juego frente al Deportivo Pasto, haciendo especial énfasis en cuanto a la fecha de realización de las pruebas y si el 100% de la delegación del Deportes Tolima que viajó a la ciudad de Pasto arrojaba resultados negativos.



“Hoy no se suspende un partido de fútbol. Hoy se pone en entredicho el “protocolo” que durante varios meses se construyó conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Dimayor”.



Atlético Nacional invita a todos los equipos del fútbol colombiano a seguir rigurosamente todos los protocolos de bioseguridad para que de esa manera podamos retomar el desarrollo de nuestra Liga por el bien de todas las personas que trabajan en la industria del fútbol, la cual no sólo genera entretenimiento a los colombianos sino que también genera empleos y desarrollo a nuestro País".





