El goleador al que le apunta Atlético Nacional para el 2021

Siguen apareciendo nombres en el mercado de pases de Atlético Nacional, quienes estarían enfocados en contratar dos jugadores del exterior, puntualmente en las posiciones de defensa central y delantero. Este miércoles en ‘ESPN Chile’, el jugador uruguayo Cristian Palacios habló sobre su futuro.

Uno de los goleadores del fútbol chileno con Unión Española, donde marcó 15 goles en 21 partidos disputados a lo largo de este 2020, rondaría en la órbita del club verdolaga, quien habría realizado una oferta formal por el jugador de 30 años.



“Yo ya tenía todo listo para rescindir contrato con el Puebla, pero apareció un equipo con una propuesta formal, llamó a Puebla, eso fue lo que nos enojó a mí y a mi representante. Ellos habían llegado a un acuerdo, no rescindimos nada hasta que pagaran esa deuda. Después de eso, Puebla no me envió la rescisión, ni la firma y ahora estoy esperando a que venga un equipo e hicieran una oferta. Ese equipo fue Atlético Nacional”, indicó Palacios.



Con 1.488 minutos disputados, Cristian está pendiente de su continuidad. El jugador cumple contrato con los ‘ibéricos’ este jueves 31 de diciembre y aunque su intención es quedarse en Unión Española, no descarta cambiar de rumbo.



“Mi representante está encargado de ese tema, yo no me quiero quemar la cabeza, atendiendo diez mil llamados, preguntándome muchas cosas. El tema de las negociaciones se la dejé todo a él, a México no tengo que volver, en caso que termine el contrato con Unión Española (este 31 de diciembre), me quedaré unos días más en Chile porque las fronteras están cerradas en Uruguay. Estoy esperando arreglar con algún equipo, ojalá sea Unión Española, tengo la ilusión y las ganas de quedarme, pero no pasa por mí. Más allá que yo quiera quedarme, es un tema de negociación”, remarcó.



Además, “sería para quedarme un año o dos más con Unión. Puebla no está complicando para nada, ellos están dejando que mi representante avance en las negociaciones, porque ellos tienen una deuda conmigo y el equipo que venga, se haga cargo de la deuda, rescindimos contrato”, concluyó.



