Duque lleva a Nacional a los primeros lugares de la tabla

Atlético Nacional logró llevarse de Manizales tres puntos vitales que lo llevan a escalar posiciones en la tabla de posiciones, tras derrotar 0-1 al Once Caldas, partido de la séptima fecha de la Liga Betplay.

Los primeros minutos fueron de ida y vuelta. Nacional domino, pero Once Caldas llegó con peligro al arco de Aldaír Quintana.



Al minuto con 32 segundos, Sebastián Hernández tuvo el primero con un remate cruzado que desvió Quintana.



Luego, Nacional tuvo tres de aproximaciones a través de Jefferson Duque, Jonatan Álvez y Baldomero Perlaza, pero ni el antioqueño, ni el uruguayo, ni el vallecaucano definieron con claridad sobre el arco del paraguayo Gerardo Ortiz.



En la etapa complementaria, Once Caldas salió a proponer juego, mientras que Nacional era más compacto y salía en velocidad. Al minuto 6, Andrés Andrade remató con pierna derecha desde fuera del área, pero la pelota se fue muy alta del pórtico custodiado por Ortiz.



El único tanto del compromiso llegó al minuto 27 de la segunda parte, luego de una jugada entre Baldomero Perlaza con Yerson Candelo, quien se proyectó por el sector derecho y ejecutó un centro, para que Jefferson Duque en el segundo palo empujara la pelota al fondo de la red.



Nacional se impuso como visitante, algo que no había conseguido este año. El conjunto antioqueño llegará al clásico contra América de Cali, con más confianza y Alexandre Guimarães va detectando qué debe mejorar para no sufrir tanto los encuentros, especialmente en el trámite del primer tiempo. Ya es segundo con 13 puntos.



En la próxima fecha, Once Caldas visita en el estadio de Techo a La Equidad. Mientras que Atlético Nacional recibe al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

En twitter: @juanchoserran8