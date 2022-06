Atlético Nacional es grande, juega como grande y gana como grande. Si en la final de ida contra Tolima agarró la estrella con una mano de gigante, en Ibagué la bajó con lucha, con jerarquía, para que repose desde ahora en el pecho de cada hincha, para que sea como un nuevo corazón de ese escudo, un escudo de 17 corazones. Y si lo hizo es porque tiene un equipo de mucha categoría, repasar la nómina de Nacional es relatar los nombres de muchos astros. La constelación completa se llama Atlético Nacional.

Figuras entre figuras

Ahí está, como líder de actitudes, como administrador de funciones y como vocero de pasiones, el técnico Hernán Darío Herrera, un hombre que tiene sangre verde. Herrera, de 64 años, exfutbolista, campeón de Copa Colombia en 2018, tenía el título de la Liga entre ceja y ceja, y este año al fin se le dio: llegó al cargo como técnico de Nacional en un momento de crisis, iba a ser una estadía pasajera, y se quedó, y puso a andar el equipo, las estrellas brillaron bajo su mando. Herrera dijo, sin ponerse rojo, que su función era ser campeón, no jugar bonito. Y cumplió. Lo de jugar bonito ya vendrá después.



Adentro de la cancha, las figuras brillaron con esplendor. Uno de los jugadores claves de este título terminó siendo Yerson Candelo, y cómo no, si Candelo quedará en la historia por hacer uno de los goles más lindos de las finales en Colombia, ese que hizo en la ida desde antes de mitad de cancha, ese que hizo pensar que el título ya no se iba a escapar de las manos.



Otro que merece altar aparte es Dorlan Pabón, ese curtido atacante que regresó al club tras su periplo internacional para volver a ser campeón, ya lo había hecho en 2011. Hoy, a sus 34 años, cumplió el propósito. El campeonato fue testigo de su despliegue, de sus bombazos de media distancia, de sus goles. Sus rivales lo sufrieron en cada lance, con su indescifrable juego. Dorlan fue, además, uno de los líderes del plantel campeón, el cerebro en la cancha, un jugador de un nivel altísimo. En la serie final contra Tolima lo ratificó. Con jugadores como Dorlan en la cancha, Nacional gozó siempre de personalidad, de experiencia, de carácter.

Pero sobresalieron muchos otros: entre ellos Jarlan Barrera, ese jugador que goza de un talento inmenso, de un fútbol exquisito, pero también un jugador que ha aguantado mucha crítica, se desquitó al anotar el gol del título.



Y hay más, la experiencia de Giovanni Moreno, el ímpetu de Gómez, los 8 goles de Jefferson Duque, las atajadas del portero Mier –como ese penalti decisivo–, la personalidad de Olivera y de Cabal, la genialidad de Mantilla... Nacional fue una constelación de fútbol.





