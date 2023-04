La relación entre los directivos de Atlético Nacional y la barra Los del Sur es tirante desde hace varios meses. El club les había dado participación directa en muchos aspectos del funcionamiento, como, por ejemplo, parte de la logística del estadio Atanasio Girardot.

Sin embargo, la relación cambió con la llegada del nuevo presidente, Mauricio Navarro, y con el nombramiento de Benjamín Romero como vicepresidente ejecutivo del club.

Romero, quien trabajó en su momento en el departamento de mercadeo de Millonarios, ha estado en la mira de la barra desde que asumió el cargo en Nacional, justamente, por su pasado en el club bogotano.

Las declaraciones de Paulo Autuori que cayeron mal en los hinchas



La relación se fue dañando y ahora se presentaron dos elementos que acabaron de enrarecer el ambiente. Primero, una molestia general en la barra tras unas declaraciones del técnico Paulo Autuori, en las que habló de los objetivos de Nacional en el semestre.



“Los objetivos del primer semestre son, ganar la Superliga, algo que ya los muchachos lograron. Estar entre los ocho de la Liga BetPlay, tener un buen arranque en la Copa Libertadores, tal y como lo hicimos de visitante, y por último proyectar a los canteranos del club”, aseguró el DT.

🗣️ Declaraciones del profe Autuori sobre los objetivos trazados para este semestre 🟢⚪️ #VamosVerdolaga pic.twitter.com/62JFGE6Fsm — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 14, 2023

Relaciones rotas entre la barra y el club

Posteriormente, la barra calentó aún más el ambiente con una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, en la que anunció que el club decidió “romper toda relación con la barra y con la hinchada en general”, a raíz de las reacciones por las declaraciones de Autuori.

Nacional vs. Junior Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO



“En consideración del señor Romero, no son aceptables las opiniones de la hinchada en relación al irrespeto del técnico Autori con su gente (la nula autocrítica y sus exageradas declaraciones de tranquilidad) y menos con su rendimiento deportivo”, dice uno de los trinos.



“Es curioso que la barra hasta ahora nunca se pronunció sobre Autori pero para el señor Benjamín Romero, dar Like o Retuitear opiniones en Twitter de otras personas al respecto es inaceptable”, agrega.

La dirigencia de Nacional traicionó a su Pueblo y a su Hinchada



¡Carolina, Benjamín y Navarro los peores dirigentes de la historia! — Los Del Sur (@LDSoficial) April 14, 2023



“Bajo las actuales circunstancias no podemos seguir siendo participes de las mesas de coordinación logística, de seguridad o convivencia para los partidos o en el marco de estos a nivel local ni nacional ni de ningún espacio de en relación con Alcaldía o demás entes”, anunció la barra.



Además de opinar que la dirigencia les dio la espalda, Los del Sur pusieron contra la pared a los dirigentes, a horas de un partido clave contra el América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot.



“Ante el desconocimiento del proceso social por parte de la dirigencia de Nacional, como nos fue notificado, y al ser una decisión institucional de la Organización Ardilla Lule, invitamos a Romero, Navarro y Ardila a que se encarguen ellos mismos de encarar y solucionar cada coyuntura que pueda darse del manejo irresponsable que asumieron como dirigentes, que futbolísticamente no promete mucho y al que socialmente han decidido dar la espalda. Respondan ustedes por ejemplo este domingo de una tribuna sin la logística que hicimos durante 12 años”, expresó LDS.



El club, hasta el momento, no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento sobre lo sucedido.



