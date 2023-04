En la noche de este domingo, 16 de abril, el partido entre Atlético Nacional y América de Cali tuvo que ser suspendido. ¿La razón? Hinchas del equipo paisa protagonizaron desmanes en casa, en el propio Atanasio Girardot, y el saldo fue de 89 personas lesionadas.



El país quedó conmocionado por este comportamiento que empaña la celebración del deporte más querido por los colombianos, mientras que la Dimayor condenó lo sucedido: "El tema se sale de lo deportivo y del fútbol y se vuelve un tema netamente criminal", aseguró su presidente Fernando Jaramillo.



Pues bien, esta mañana la W Radio conoció en exclusiva varios audios que comprometen a hinchas de Nacional, pues estarían admitiendo que todo fue orquestado por ellos mismos.



Según menciona un hombre, cuya identidad no es clara, estarían inconformes después de que les informara que ya no tendrían boletas de cortesía: "Cortesía ya no van a dar, no van a pagar nada, básicamente cortaron todo con la barra", por lo que tuvieron una reunión para definir cómo proceder.



Incluso se menciona a Felipe Muñoz, reconocido líder de la barra.

Felipe Muñoz, líder de Los del Sur, barra de Atlético Nacional. Foto: Instagram: @pipe3dc / Cortesía

El domingo va a estar muy caliente la vuelta, vamos a estar a lo barra brava FACEBOOK

Así las cosas, habrían decidido ubicarse en 'baja' el domingo "casi en las barandas para tirarse uno a la cancha", precisa el hombre. Allí iniciarían lo que llamaron 'una guerra fría'. Sin embargo, queda claro que escaló a tal punto que resultó en hechos violentos.



Ya lo predecían ellos: "Si nos toca meternos a la hijue****, nos metemos. Si nos toca cogernos con los tombos, nos cogemos. Tenemos autorización de todo. El domingo va a estar muy caliente la vuelta, vamos a estar a lo barra brava".



Por lo pronto, y ante el anuncio del alcalde de Medellín de no prestar más el estadio a Nacional, su presidente Mauricio Navarro dijo que buscarían jugar en estadios fuera de Medellín o, si es el caso, fuera del país.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS