Atlético Nacional hizo una apuesta muy arriesgada: le entregó su equipo profesional, el plantel subcampeón del fútbol colombiano y con aspiraciones de seguir avanzando, a un técnico extranjero con poca experiencia, pero que ha sabido acompañar a otros entrenadores experimentados; entre ellos, nada menos, a un campeón del mundo.

El desafío de William Amaral

Facebook Twitter Linkedin

Once Caldas vs. Nacional Foto: Prensa Atlético Nacional

William Amaral, a los 55 años, asume el reto de reemplazar a su compatriota Paulo Autuori, pero, sobre todo, de recuperar el cariño de una hinchada que, pese a que el equipo, en los últimos tres campeonatos, llegó a dos finales, su juego no los enamoró.



Amaral tiene claro eso y en sus dos primeros actos, aún como encargado, trató de dar algunas pinceladas para cambiar eso. Ahora, con el nombramiento como DT en propiedad, ya tiene vía libre para meter mano y armar el equipo a su gusto.



“El club con la grandeza que tiene no puede sacarse de encima la responsabilidad de que para ganar tiene que jugar buen fútbol. Es una responsabilidad que tenemos todos. A veces no se da por diversas razones”, dijo Amaral en rueda de prensa.



“El hincha tiene toda la razón, tiene que ser así, está intrínseco en la naturaleza del club”, agregó.



(Puede leer: Messi y el vómito que nadie vio: revelan inesperado video de su debut en Inter Miami).

La experiencia de Amaral

Facebook Twitter Linkedin

Nacional vs. Millonarios en la ida de la final. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El nuevo técnico de Nacional tuvo una carrera larga como futbolista, 17 años, casi toda en Europa. Fue un zaguero central que empezó en Botafogo y que luego jugó en Portugal (Nacional, Vitoria Guimarães y Benfica), Francia (Bastia) y España (Compostela).



En 2006 comenzó a trabajar como asistente técnico en el Racing de Ferrol y en la temporada 2011-2012 acompañó en el cuerpo técnico como ayudante de campo a Didier Deschamps, el DT campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022 con la Selección de Francia.



Su experiencia como DT principal es muy corta y en equipos con poca historia, lo que despertó las dudas acerca de su capacidad para dirigir en un grande. Pero Amaral tiene claro en qué se metió.



El nuevo técnico de Nacional tiene una papa caliente en las manos: empezar a darles juego a los jóvenes del club y reemplazar a varios de los experimentados del plantel.



“El club ha cambiado su proyecto. Hay una idea de generar oportunidades para la gente joven. Vamos a hacer un proyecto con jugadores jóvenes y con algunos experimentados”, explicó Amaral, que espera decisiones sobre el futuro de algunos experimentados.



El debut oficial de Amaral como DT en propiedad de Nacional se aplazó. Este fin de semana jugaba contra Águilas Doradas y el encuentro se pospuso. Y también, el de la tercera fecha, contra Jaguares.

🎥”El club a cambiado su proyecto, hay una idea de generar oportunidad para la gente joven y Danovis hace parte de un grupo de jugadores de experiencia” William Amaral, técnico de Atlético Nacional. pic.twitter.com/IUB64QWHbF — Win Noticias (@NoticiasWin) July 19, 2023

Más noticias

DEPORTES