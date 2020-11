Malas noticias para Nacional: dos bajas para el partido contra América

A las bajas por culpa de la pandemia de covid-19 se suma otra mala noticia para Atlético Nacional, tras un anuncio hecho este viernes por la Comisión Disciplinaria del campeonato.

Nacional no jugó el último partido de la fase todos contra todos contra el Cúcuta Deportivo y ganó los puntos en el escritorio, debido a la suspensión del reconocimiento deportivo y la orden de liquidación judicial de la entidad.



En ese partido, Andrés Andrade y Jarlan Barrera debían pagar una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El técnico encargado, Alejandro Restrepo, los tenía en los planes para jugar como titulares este sábado contra América.



Sin embargo, la Comisión Disciplinaria del campeonato anunció este viernes que los dos jugadores tendrán que cumplir con la fecha de sanción este sábado.



La decisión se basa en el Artículo 21 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que en el numeral i dice: "Tratándose de suspensión por partidos, sólo se computarán como cumplidos los efectivamente jugados. Si se interrumpe, anula o se declara la derrota de un equipo por retirada, renuncia o no presentación en la cancha, la suspensión no se entenderá cumplida salvo que los hechos que determinaron aquellas consecuencias no fuesen imputables al equipo al que perteneciere el jugador suspendido".



La Comisión también cita el artículo 12, numeral 3, del Código Disciplinario de la Fifa: "Cuando la suspensión sea por partidos, solo se computarán a efectos de la ejecución de la suspensión los partidos efectivamente disputados por el equipo correspondiente. No será necesario que el jugador conste en la convocatoria del partido o competición respectivos para que se considere cumplida la suspensión por partidos".



El asunto se anunció en el mismo boletín en el que se ratificó a América como ganador del partido contra Patriotas, tras el reclamo del equipo visitante por una inscripción irregular del portero Juan Diego Jaramillo.



