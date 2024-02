Atlético Nacional sale a desmentir rumor sobre supuesta llegada de Teófilo Gutiérrez

En las últimas horas, se especuló con una posible llegada de Teófilo Gutiérrez a Atlético Nacional. Según versiones de prensa que llegaron desde Medellín, el artillero se habría ofrecido al club 'verdolaga'.



Sin embargo, el propio Atlético Nacional salió a aclarar los rumores y desmintió el supuesto ofrecimiento de 'Teo', que es jugador en libertad de acción desde el pasado diciembre tras finalizar contrato con el Deportivo Cali.

Benjamín Romero, gerente de Atlético Nacional, le explicó a EL TIEMPO que el club no está interesado en Teófilo Gutiérrez y aclaró que los rumores de prensa que se generaron en Medellín no son verdad.



No es la primera vez que el artillero de 38 años de edad es asociado con un grande del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Hace algunas semanas, fue vinculado con el Junior de Barranquilla, pero el club descartó su fichaje.

Por ahora, 'Teo' sigue en la búsqueda de un equipo que le abra las puertas para jugar este 2024. Al delantero nacido en La Chinita también se le ha vinculado con un equipo de primera división de la liga de Ecuador.

