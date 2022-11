Atlético Huila, dirigido por Néstor Craviotto, sueña con volver en el 2023 a la Liga BetPlay, y así como lo hizo Unión Magdalena, prolongar su estancia en la Primera División. En el parido de ida del repechaje dio un gran paso al vencer d elocal al Quindìo, 2-0.

Un Deportes Quindío muy descansado y sin mucha regularidad ni actividad, pues, aunque sabían que tenían el repechaje, no han disputado encuentros de alto rendimiento desde la última fecha de los cuadrangulares finales. En la cabeza de los quindianos, también está ascender, y tienen el mejor escenario posible: definir en casa.



Una vez inició el compromiso, a los 11 minutos, Cristian Mina tuvo la primera para el Deportes Quindío con un remate y Jhon Figueroa tuvo que estirarse para salvar al córner. Con el pasar de los minutos, no se sacaban mucha diferencia en un juego ríspido y físico, hasta que el partido se abrió pasando la media hora del compromiso. Una jugada de Marcelo Dávalos pegó en la mano de Jhon Gamboa. Tras minutos de espera, el VAR fue claro en la pena máxima que Leonardo Escorcia convirtió.



Deportes Quindío continuó sufriendo a los 35 minutos en un lanzamiento de tiro libre huilense que César Hinestroza empujó a Andrés Amaya. La jugada fue revisada, pero no fue dictaminada como penalti. A falta de segundos para culminar la primera etapa, un remate de Alexis Serna estalló contra el travesaño.



Ya en el complemento, a los 52 minutos, un centro encontró a Santiago Gómez del Quindío que cabeceó y Jhon Figueroa salvó al córner. Realmente en el segundo tiempo, ajustaron muchas líneas y sostuvo la intención del Atlético Huila.



Las faltas se hicieron presentes, y no hubo mucho más que reseñar. Los huilenses se quedaron con la ida del repechaje con otro tanto sobre el final de Dylan Lozano, y esperan certificarlo nuevamente el martes 29 de noviembre en el Estadio Centenario de Armenia con una considerable diferencia que los cuyabros deben remontar.



REDACCIÓN FUTBOLRED

