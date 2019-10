Huila, el peor del año, se fue a la B

Un solitario gol de John Stiwar García a los 77 minutos bastó para que Jaguares permaneciera y conservara la categoría A en el fútbol colombiano y condenara a los opitas a la B.

El conjunto cordobés ganó 1-0 a Atlético Huila en juego decisivo que se dio por la fecha 20 de la Liga II 2019 celebrado en el estadio Jaraguay de Montería, la tarde-noche del martes 29 de octubre.



En torno a lo que fue el partido, el equipo anfitrión empezó acercándose al pórtico rival desde el comienzo del cotejo, pero estuvo falto de definición, aunque también hay que agregar que el buen accionar y los reflejos del cancerbero Geovanni Banguera evitaron que los felinos abrieran el marcador.



El equipo cordobés dependía de él para quedarse en la A y con ese triunfo lo logró, así que al final la hinchada, que tuvo entrada gratis para este duelo, festejó con euforia la permanencia de su divisa.



Caso contrario fue para los jugadores de Huila a quienes se les notaron lágrimas en sus rostros tras haber perdido la categoría en este juego en el que tuvieron dos jugadores expulsados: Geova Montes a los 44 minutos y el arquero Geovanni Banguera a los 69'.



Para Jaguares se viene ahora descanso obligado debido a que este partido fue el último del año, tras quedar, hace varias jornadas, sin opción de clasificar a la segunda fase de la competencia en la que debían completar las 20 jornadas y asegurarse en la A.



Desde ya se habla que serán unos 10 los jugadores los que saldrán del equipo monteriano en el que cabe anotar hace un par de días fue desvinculado el delantero Edinson Toloza.



En Montería, los jugadores del Atlético Huila manifestaron toda su impotencia al final del juego. El equipo, que a comienzo de semana despidió a su entrenador, Jorge Bernal, que a su vez reemplazó al Chonto Herrera, vivió un infierno. Las lágrimas caían por esos rostros sudados, rostros de jugadores que no creían.



“Así fue la voluntad y hay que aceptarla. Estamos tristes. Queríamos ganar y salvar la categoría. Me duele mucho porque este es un club que me dio a conocer. Me duele este descenso. Unas determinaciones de los profes que como seres humanos se equivocan, porque se equivocaron”, dijo, en medio del llanto, el jugador Jean Carlos Becerra.

Síntesis

Jaguares (1): José Escobar (7); Fabián Mosquera (6), Kevin Riascos (7), Leonardo Escorcia (7), Juan Silgado (7); Vicente Prado (6), Sebatián Ayala (6), Yulián Anchico (6); Darwin López (7), Hárrinson Mojica (7) y Pablo Bueno (7).

DT: Juan Cruz Real



Cambios: entró Pablo Rojas (6) por Vicente Prado (42'), entró Jefersson Cuero (6) por Pablo Bueno (56') y entró John Stiwar García (8) por Jefferson Cuero (73').



Amarillas: Pablo Bueno (20'), Yulián Anchico (35'), Pablo Rojas (45'+2') y Juan Silgado (64').



Expulsados: no hubo



Huila (0): Geovanni Banguera (6); Luis Mosquera (6), Jean Pestaña (6), Yosimarc Torres (6), Geovan Montes (5); Hárrold Rivera (7), Diego Moreno (6); Andrés Amaya (7), Jean Becerra (7), Jhon Bayron Garcés (6) y Bryan Moreno (6).

DT: Dayron Pérez (e).



Cambios: entró Wílder Mosquera (6) por Jhord Bayron Garcés (71'), entró Yilron Díaz (6) por Bryan Moreno (77') y entró Brayan Orozco (s.c.) por Hárold Rivera (83').



Amarillas: Geovanni Banguera (31'), Geovan Montes (33') y Bryan Moreno (47').



Expulsados: Geovanni Banguera (31') y Geovan Montes (33')



Estadio Jaraguay de Montería

Asistencia 8 mil espectadores (entrada gratis)

Árbitro: Jhon Alexánder Ospina (7)





Gudilfredo Avendaño Méndez

@GudilfredoAv

EL TIEMPO

Montería