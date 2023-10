Huila recibe millonaria multa de la Dimayor por recogebolas que tiró balón al campo

Atlético Huila vive un momento complicado en el fútbol profesional colombiano: sigue sin ganar y cada vez se hunde más en la zona de descenso. Sin embargo, el equipo huilense fue protagonista de una polémica 'jugada' en la que un recogebolas evitó una acción que pudo terminar en gol de La Equidad, este lunes.



Puede ser de su interés: Recogebolas del Huila rompe silencio y cuenta por qué tiró la pelota contra La Equidad

En la última jugada del partido, Johan Rojas llegó al área local con buenas opciones de anotar y en el momento que se perfilaba para rematar el balón, un recogebolas decidió tirar una pelota al terreno de juego para evitar que el ataque rival terminara en gol.



Automáticamente, el árbitro Alexánder Ospina, a quien se le cayó el silbato en ese momento, decidió expulsar al pícaro recogebolas que dañó la jugada.



Lea aquí: Santa Fe volvió a fallar atrás y Deportivo Pereira lo sacó de la Copa Colombia

La acción desató fuertes protestas de los jugadores de La Equidad, que no podían creer lo que había pasado en el terreno de juego, por una 'jugada' que le dio la vuelta al mundo y generó gran polémica en el país.



Al finalizar el partido, el juez central expresó en Win Sports+: “Es una grosería lo que hicieron. Nos toca jugar contra todas estas cosas, el penalti y ahora esto”.

Facebook Twitter Linkedin

Un recogebolas dañó el triunfo de La Equidad. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports +

Sanción millonaria

Este jueves, la Dimayor confirmó la multa al Atlético Huila por la polémica acción de su recogebolas. El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional decidió imponer al equipo una sanción económica de más de 27 millones de pesos.



Además: Mundial 2030 ya desata polémica: ¿qué hará la Fifa con la eliminatoria suramericana?



"Club Deportivo Atlético Huila S. A. sancionado con multa de veintisiete millones ochocientos cuarenta mil pesos ($ 27'840.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal g) del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 15.ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2023, contra el Club Deportivo La Equidad Seguros S. A.", informó.



Además, el comité conoció de los hechos constitutivos de una presunta infracción disciplinaria a través de los informes del árbitro y del comisario de campo.



“Al minuto 90 + 4 se presentó una acción de ataque del equipo La Equidad, cuando se encontraba en el área penal del equipo Huila, un recogebolas lanza un balón el cual interfiere en el juego. El juego se detuvo y se reanudo conforme a las reglas. Dicho recogebolas fue expulsado por su mal comportamiento; lo cual atenta contra el espíritu de juego y la deportividad. El recogebolas fue identificado como Luis Amaya”, indicó el juez cenral en su reporte.

Detalles del artículo

Otras infracciones de un club. Constituye infracción sancionable con multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el club en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas:



a) Al club visitante que se presente con uniforme que no corresponda al determinado por la Dimayor en el caso del fútbol profesional o el organizador del torneo.



b) Al club local que no utilice el uniforme principal registrado o autorizado por la Dimayor o el organizador del torneo.



c) Al club local que se niegue a llenar en primer término la planilla de juego.



d) Al club que sin autorización del organizador del torneo o sin justa causa aceptada por el árbitro modifique el horario oficial de realización del partido, retarde su comienzo o continuación o no se presente oportunamente a los actos protocolarios.



e) Al club cuyos jugadores, miembros de cuerpo técnico u oficiales exhiban mensajes o publicidad sin autorización del organizador del evento durante los actos protocolarios.



f) Al club que no cumpla con las disposiciones establecidas por el organizador del campeonato para el desarrollo de los partidos, protocolos de seguridad e identificación, premiaciones del certamen y cualquier otra disposición de naturaleza reglamentaria en relación con el partido o espectáculo deportivo.



g) La conducta de los recogebolas que de cualquier manera interrumpan, obstaculicen o demoren el trámite normal del partido.



Idéntica sanción será impuesta en caso de miembros del cuerpo médico, del cuerpo técnico, delegados y jugadores que promuevan la conducta anteriormente descrita por parte de los recogebolas, o de alguna otra manera interfieran el normal desarrollo del partido.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO