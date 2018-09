Tras la derrota frente a Santa Fe, Huila podría quedarse sin timonel

Después de la derrota a manos de Santa Fe en juego de la novena fecha de la Liga Águila, el técnico del Atlético Huila, el argentino Néstor Craviotto, dejó entrever la posibilidad de reunirse este domingo con los directivos y analizar su posible salida del cuadro opita.

Hoy el panorama de los huilenses no es el mejor pues en lo corrido del presente campeonato solo suma dos puntos y se mantiene en la última posición de la tabla con dos unidades y a falta de diez jornadas solo conserva una leve diferencia de cinco puntos con el Chicó, penúltimo en la tabla del descenso.



Aunque en la mitad de semana y luego de la derrota frente a Tolima también se habló de su salida, al final su asistente Pablo Bide sostuvo que nunca habían pensado en abandonar el barco.



“Pese a que tengo el respaldo del ingeniero Patarroyo y del grupo de jugadores, veo que las cosas no están saliendo como lo habíamos planificado y vamos a revisarlo con los directivos. Nos duele por los muchachos porque siento que tienen mucha presión y al momento de tomar decisiones en el campo de juego no tomamos las correctas. Creo que tuvimos posibilidades de haber igualado las acciones frente a Santa Fe, pero de nuevo volvemos a precipitarnos, precisamente por esa presión. Así es el futbol, el semestre pasado nos salían todas las cosas y hoy no nos sale ninguna y entiendo el malestar de los aficionados y de los medios y por eso, repito, vamos a analizar con calma el tema y si es necesario nos haremos a un costado por el bien del equipo”, sostuvo el timonel argentino que llevó al Huila a semifinal de la Liga I frente a Nacional.



Agrava el panorama del onceno opita el saber que ya son 16 fechas sin sumar de a tres. El Huila no gana un partido desde el 22 de abril del presente año cuando a domicilio superó a Envigado 0-3 en el parque estadio.



Aunque varios de los jugadores estelares de la anterior campaña como Andrés Felipe Correa, Mayer Cándelo, Jorge Ramos, Omar Duarte y Carlos Andrés Ramírez abandonaron la institución, lo único cierto es que los hombres que llegaron como refuerzos para esta temporada llegaron con el consentimiento y el visto bueno del cuerpo técnico.



Lo cierto es que después de lo afirmado por Craviotto en la rueda de prensa, este domingo el estratega argentino podría convertirse en el séptimo técnico descabezado en la Liga colombiana por bajos resultados.



En su próximo compromiso el Huila en este cabeza a cabeza por el descenso, visita a Patriotas, mientras que el cuadro ajedrezado se enfrentará a Santa Fe en El Campin. El drama sigue y el futuro sigue siendo muy incierto para los opitas.



JOSÉ DIEGO CARDOZA

Neiva