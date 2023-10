Atlético Huila, cada vez más cerca de regresar a la B: no pudo con Envigado

Atlético Huila sigue con la soga al cuello en la tabla del descenso: aunque matemáticamente aún tiene opciones de mantener la categoría, el empate de este lunes 3-3 contra Envigado, en el estadio Guillermo Plazas Alcid, lo tienen cada vez más cerca de regresar a la B.

Cuando los opitas ya parecían celebrar una victoria, un tanto del lateral Yeferson Rodallega, en el minuto 89, les permitió sacar un punto a los visitantes.

Envigado había comenzado ganando con un tanto de Bayron Garcés, a los 19 minutos. El brasileño Marcus Vinicius empató a los 31 y Wilfrido de la Rosa puso en ventaja al Huila a los 45.



Ya en la segunda etapa, Garcés volvió a igualar a los 51, Fáber Gil puso arriba a los locales a los 55 y Rodallega sentenció el empate a los 89.

Así quedó la tabla del descenso

Con el empate, Huila quedó con un promedio de 0,97 y lo máximo que puede alcanzar, si gana los tres partidos que le quedan, es 1,13. Y tiene un calendario durísimo: visita al América en el Pascual Guerrero, recibe a Santa Fe en Neiva y cierra contra Junior en Barranquilla.



¿Cómo podría salvarse el Huila? Lo primero, está obligado a ganar los tres partidos que le faltan. Y tendría que ocurrir uno de los siguientes escenarios: que Jaguares no haga más de tres puntos, que Envigado no sume más de dos unidades o que Once Caldas no consiga más de un punto.

Tabla del descenso tras el empate entre Huila y Envigado. Foto: EL TIEMPO

El resultado saca definitivamente a Alianza Petrolera de la lucha por no descender este año. Otros tres clubes aún esperan lo que suceda con Unión Magdalena y Huila: Jaguares, el propio Envigado y Once Caldas.



