Cali lo ganó sobre el final: victoria como visitante sobre Bucaramanga

Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali saltaron al terreno de juego del estadio departamental Alfonso López, para debutar y además cerrar la primera fecha de la liga 2019-II. El onceno leopardo con la necesidad de ganar, mientras que el onceno azucarero con el objetivo de iniciar en los primeros lugares de la tabla.

Rodaría la esférica sobre el césped y los equipos en contienda buscarían apropiarse del manejo del partido en la zona media del campo de juego. Atlético Bucaramanga que se mostró como un equipo corto entre líneas tuvo la iniciativa, pero sin profundidad. Deportivo Cali sobre el minuto 12 generó opción de gol que no pudo capitalizar el jugador Dinenno.



Ahora bien, fueron escasas las opciones de gol generadas por los oncenos en el primer tiempo, señal que muestra el inicio de campeonato, en donde los equipos están tomando una mejor forma en la alta competencia. En el minuto 33 el juez central anularía gol para Bucaramanga por fuera de lugar.



Culminaría la primera parte con empate a cero goles entre dos equipos que generaron un par de opciones de gol, pero sin conseguir la apertura del marcador.

Para el segundo tiempo, Atlético Bucaramanga insistió en la apertura de la cancha por el costado izquierdo con Quintero, mientras que Deportivo Cali, ordenado en defensa, jugó con transiciones rápidas entre defensa y ataque.



El conjunto leopardo que generó dos opciones de gol en los últimos 15 minutos, encontró en Wallens un portero que le dio seguridad al conjunto visitante, el cual no permitió a caída de su portería. De otro lado, Deportivo Cali lo intentaría por intermedio de Palavecino en remate de media distancia, pelota que atajó Vargas sobre el costado izquierdo.



En el minuto 45 del segundo tiempo Deportivo Cali logra anotar por intermedio de Christian Rivera quien en los últimos instantes le brinda la victoria al conjunto azucarero.



Culminaría el compromiso con la victoria uno por cero a favor de Cali que logra tres puntos importantes en condición de visitante, mientras que Bucaramanga evidenció que le sigue faltando un delantero goleador que le permita anotar, para conseguir los puntos.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 0-1 Deportivo Cali



Atlético Bucaramanga

Christían Vargas (6), Harold Gómez (5), Anderson Angulo (5), Camilo Mancilla (5), César Quintero (6), Alejandro Bernal (5), Elkin Blanco (5), Roger Lemus (4), Jhon Pérez (4), Sherman Cárdenas (6) y Carlos Ibarguen (4).

DT: Hernán Torres.



Deportivo Cali

Johan Wallens (6), Mateo Puerta (6), Danny Rosero (6), Francisco Delorenzi (6), Darwin Andrade (6), Andrés Balanta (6), Christian Rivera (7), Agustín Palavecino (6), Déiber Caicedo (5), Feiver Mercado (5) y Juan Dinenno (6).

DT: Lucas Pusineri.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.



Goles Cali: Rivera (45 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: Jorge Aguirre por Lemus (20 ST), Rafael Robayo por Bernal (35 ST) y Yuber Asprilla por Pérez (38 ST).



Cambios Cali: Kevin Velasco por Caicedo (20 ST), Carlos Rodríguez por Mercado (24 ST) y Matías Cabrera por Palavecino (47 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Cali: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Pérez (36 ST).



Amonestados Cali: Palavecino (30 PT), Delorenzi (36 PT) y Balanta (42 PT).



Detalle: Hernán Torres debutó con Atlético Bucaramanga con derrota en condición de local en la liga 2019-II..



Figura: Christian Rivera Deportivo Cali (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 6000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Éder Vergara Lora (8).



Julián Carreño

EL TIEMPO

Bucaramanga