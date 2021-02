Cayó el primer técnico en el fútbol colombiano en 2021

Apenas van seis jornadas en la Liga 2021-I y ya un club decidió cambiar de entrenador. El equipo afectado es uno de los que más ruido había hecho en el mercado de pases para esta temporada.

Se trata del Atlético Bucaramanga, que este martes decidió terminar el vínculo laboral con el técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti, tras la derrota del domingo 2-0 contra Santa Fe.



El entrenador uruguayo Guillermo Sanguinetti. Foto: Mauricio Léon / EL TIEMPO

Sanguinetti había llegado al club en febrero de 2020, en reemplazo de José Manuel 'Willy' Rodríguez, quien dirigió los cinco primeros partidos del campeonato del año pasado.



El paso del uruguayo se resume en 24 partidos de liga, de los cuales ganó siete, empató ocho y perdió nueve. Su equipo marcó 22 goles y recibió 23.



Bucaramanga no entró en las finales el año pasado y también quedó eliminado en la Liguilla, en la que no superó la fase de grupos, y en la Copa Colombia, en la que lo eliminó Alianza Petrolera.



Para este año, Sanguinetti recibió prácticamente un plantel nuevo, con más de 20 jugadores contratados, a los cuales no pudo poner en la pelea por entrar a los ocho. Por ahora, Bucaramanga es decimocuarto, con solo seis puntos.



Sergio Novoa quedará encargado de la dirección técnica mientras se escoge al nuevo entrenador del equipo.



DEPORTES

