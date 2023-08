Otro hecho de violencia empañó este miércoles el desarrollo de la Liga profesional del fútbol colombiano. Vándalos atacaron el bus del plantel de Independiente Santa Fe.

El hecho se produjo en la tarde de este miércoles, a la altura de la avenida NQS con calle 80, cuando el vehículo se desplazaba hacia el norte de la ciudad para recoger en el hotel de concentración a los jugadores, que tienen partido contra Envigado en El Campín.

El ataque no dejó ningún herido y los futbolistas no iban en el bus en el momento del percance.



"Estamos tratando de identificar a los agresores. No podemos decir con certeza de qué equipo fueron. No fueron hinchas de Santa Fe, estamos averiguando", le dijo a EL TIEMPO el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez.

Ataque al bus de Santa Fe Foto: Santa Fe

Es el segundo hecho de violencia relacionado con el fútbol en menos de una semana, luego de que el sábado, el juez de línea Elkin Echavarría fuera agredido desde la tribuna que ocupaban seguidores del Junior de Barranquilla, en el juego contra La Equidad.



La Secretaría de Gobierno de Bogotá castigó a los hinchas del equipo 'tiburón' con cuatro partidos sin poder entrar a los estadios capitalinos.



