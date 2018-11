Así están los cupos de Colombia para los torneos de Conmebol en 2019

Con la clasificación de Rionegro Águilas y Junior a las semifinales de la Liga, Equidad quedó fijo en la Copa Suramericana de 2019, al igual que Deportivo Cali. Aún hay que esperar lo que pase en el resto del campeonato para completar el cuadro de representantes colombianos en los torneos de Conmebol.

Ya hay tres equipos fijos en la Copa Libertadores: Deportes Tolima (campeón del primer semestre), Atlético Nacional (como campeón de la Copa Colombia) y Deportivo Independiente Medellín (inalcanzable en la reclasificación).

Reclasificación a esta hora, tras la clasificación a semifinales de Rionegro Águilas y Junior. pic.twitter.com/lyBmFf0ONz — Orlando Ascencio (@josasc) November 19, 2018

Junior y Once Caldas tendrán competencia en Conmebol el año entrante, pero aún no se sabe a qué torneo irán. Y Bucaramanga y Rionegro Águilas todavía tienen opciones. Este es el panorama, equipo por equipo.

Deportes Tolima: va a la fase de grupos de la Copa Libertadores como campeón de la Liga-I. Si es bicampeón, le abrirá cupo en esa misma instancia al primer equipo de la reclasificación.



Independiente Medellín: como segundo en la reclasificación, hoy iría a fase previa de la Copa Libertadores. Podría acceder a la fase de grupos si es campeón o si Tolima repite título.



Atlético Nacional: ya tiene casilla en la Copa Libertadores como campeón de la Copa Colombia, pero ese título le da acceso a la fase previa.



Junior: hoy estaría en la Copa Suramericana. Tendría tres vías de acceso a la Libertadores: la primera, si es campeón de Liga. La segunda, si gana la Copa Suramericana. En cualquiera de estos casos, accedería a fase de grupos. Si clasifica a la final también irá a la Libertadores: si la pierde, Tolima o Medellín ya tienen cupo. Otra opción es, si no es finalista, es que Medellín o Tolima sea el campeón y no Rionegro Águilas.



Once Caldas: ya aseguró, como mínimo, la clasificación a la Copa Suramericana. Podría ir a la Libertadores si termina por delante de Junior en el acumulado del año (lo que implica que los barranquilleros pierdan los dos partidos por goleada) y la estrella es para Medellín o Tolima. Una tercera opción de clasificar a Libertadores es que Junior gane la Copa Suramericana y el DIM o Tolima sean campeones.



Deportivo Cali: pese a su eliminación en el segundo semestre, ya tiene casilla a la Copa Suramericana. ¿Por qué? Porque, aunque empata en puntos con Bucaramanga, lo supera en la diferencia de goles. Por mal que le vaya será octavo en la reclasificación (aún lo puede superar Rionegro Águilas).



Equidad: ya tiene casilla en la Copa Suramericana. Vuelve después de su última participación, en 2013, cuando alcanzó los octavos de final.



Atlético Bucaramanga: aún no tiene asegurado cupo en la Copa Suramericana. Necesita que Rionegro Águilas pierda los dos partidos de la semifinal contra Junior. Si los antioqueños suman al menos un punto, Bucaramanga tendrá que hacer fuerza para que Junior gane la Copa Suramericana.



Rionegro Águilas: necesita un punto más para asegurar cupo en la Copa Suramericana. Todavía puede salir campeón y con eso iría a la Copa Libertadores.



Santa Fe: por la vía del torneo local no tiene ninguna opción. Pero podría ir a la Copa Libertadores si gana la Copa Suramericana.



