El descenso sigue al acecho en la Liga colombiana

Normalmente los equipos que llegan de la B a la primera división del fútbol colombiano entran en problemas con el descenso. Eso, por el sistema del campeonato, que los castiga con el peor puntaje acumulado de los últimos tres años. Pero si el promedio no existiera, igual Leones descendería y Boyacá Chicó estaría en las mismas angustias para no volver a caer.

A nueve fechas de que se acabe la fase todos contra todos, cuando se hace el corte para determinar los equipos que descienden, Leones depende de un milagro: está a 13 puntos del antepenúltimo, Atlético Huila, justamente, el equipo del que heredaron el acumulado de dos años.



El equipo antioqueño nunca pudo encontrarle el tiro a la A. Solo ha ganado tres partidos, uno de ellos en este semestre (2-3 al Huila, después de que se fue el DT Juan Carlos Álvarez). El histórico Amaranto Perea lleva dos juegos e igual número de empates.



“Desde un principio sabía que la situación de Leones no era fácil, estamos peleando para no perder la categoría, todavía pensamos que la podemos salvar. Vamos a trabajar para dar la pelea y complicar a los demás equipos”, manifestó Perea.

Leones juega este sábado frente a Rionegro Águilas (5:30 p. m., con transmisión de Win Sports).



Boyacá Chicó ha tenido una leve reacción, motivada más por la caída libre del Huila que por su propio rendimiento. Tiene a los opitas a cinco puntos y espera acercarse al menos a dos, para resolver el descenso en la última fecha, cuando los reciba en Tunja. Por lo pronto, la urgencia es ganarle este viernes el clásico a Patriotas (7:45 p. m., con señal de Win Sports). Al menos, John Jaime Gómez, su técnico, ha tenido estabilidad para trabajar.



Lo que ha hecho Huila en este año, sobre todo en el primer semestre, es lo que lo está salvando, por ahora, aunque hace siete partidos que no ve un punto. Esa mala racha le costó el puesto al técnico argentino Néstor Craviotto, al que le alcanzó para ser semifinalista en la Liga 2018-I, pero que en la segunda mitad del año, con una nómina desbaratada, no pudo hacer mayor cosa. Su reemplazo, Dayron Pérez, quedó con el reto de salvar la categoría.



“Vi un grupo maravilloso que tiene muchas ganas de revertir la situación, eso es lo que me dejó más tranquilo”, dijo Pérez cuando asumió. “En la parte deportiva también vi mucho talento, mucha capacidad y eso me llenó de mucha ilusión”, agregó. Lo malo fue que su primer partido ya lo perdió (1-0 con Patriotas). Y el domingo enfrenta a Nacional.



Pasto aún está en problemas, por la misma razón que el Huila: de los últimos 12 partidos solamente ganó uno, lo que le costó en su momento el puesto a Flabio Torres y lo que no ha podido revertir desde la llegada de Hernán Lisi.



Envigado (127 puntos, diez más que Chicó y 18 más que Leones) y Alianza Petrolera (129) aún pasan trabajos, pero están un poco más cómodos. Saben que la pelea está más abajo.



DEPORTES