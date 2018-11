Cuentas para clasificar a los cuartos de la Liga

Atlético Nacional dejó en suspenso su clasificación a los cuartos de final de la Liga, luego de empatar este lunes sin goles contra Equidad, en partido de la penúltima fecha de la Liga. Esta igualdad no solo lo deja comprometido, sino que les abrió una esperanza a equipos como Santa Fe y Cali, que aún pueden entrar en la última jornada. En cambio, acabó con la última opción que le quedaba a Millonarios.

Este lunes, en el cierre de la fecha, Junior se quedó con otro de los cupos, al derrotar a Alianza petrolera 0-3. Con ese resultado llegó a 32 puntos y se aseguró entre los ocho.



Así las cosas, quedan dos cupos para cuatro equipos. Nacional deberá definir su clasificación el domingo, frente al colero y ya descendido Leones, en Itagüí. Si gana, estaría entre los ocho. El empate le sirve si Rionegro no suma, si Santa Fe pierde frente a Millonarios (un empate en el clásico deja a los rojos por encima en la tabla, por diferencia de goles) y si Cali no le gana a Pasto. Y si pierde, necesita que también caigan rojos y verdes.

Deportivo Cali 4-0 Jaguares en la fecha 17 de la Liga de Colombia II-2018. Foto: Juan Bautista Diaz Narvaez / CEET

El 0-0 en el Atanasio Girardot deja vivo al Deportivo Cali, que sin embargo depende, además de ganarle al Deportivo Pasto, de que Santa Fe pierda el clásico y caiga Rionegro. Con Nacional, el asunto pasa por la diferencia de goles. Hoy, el equipo de Gerardo Pelusso tiene +3 y Nacional, +7, lo que lo obligaría a ganar por amplia diferencia para superar al equipo antioqueño.



Rionegro depende de sí mismo: si le gana al Bucaramanga, clasificaría. El empate sirve si no gana Santa Fe.

Carmelo Valencia celebra el primer gol de Santa Fe al Tolima, este sábado en El Campín. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Y el equipo de Guillermo Sanguinetti hace estas cuentas: si gana, necesita que empate Nacional o Rionegro. Con una igualdad clasificaría si Águilas pierde, por la diferencia de goles, y si Cali no gana por más de 8 tantos.

Posiciones de los implicados

Pts. Dif.

1 LA EQUIDAD 36 9

2 BUCARAMANGA 35 6

3 ONCE CALDAS 33 11

4 MEDELLÍN 33 10

5 DEPORTES TOLIMA 33 8

6 JUNIOR 32 16

7 ATLÉTICO NACIONAL 29 7

8 ÁGUILAS DORADAS 29 1

9 SANTA FE 28 11

10 DEPORTIVO CALI 26 3



La última fecha se disputará el próximo fin de semana y hay cuatro partidos que definen los cupos restantes, todos serán el domingo a las 5:30 p. m.



Cali vs. Pasto

Leones vs. Nacional

Rionegro vs. Bucaramanga

Millonarios vs. Santa Fe



