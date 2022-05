La fecha 29 de la Liga está en curso y la tabla está muy apretada para los equipos que aún no aseguran clasificación y siguen en la pelea.

La fecha arrancó el jueves con el empate entre Unión Magdalena y La Equidad, 1-1, un resultado valioso para el equipo bogotano que con ese punto sigue en la lucha para clasificar. Sigue adentro.



En el segundo partido de la jornada, Atlético Nacional dejó escapar la posibilidad de pelear el liderato al empatar 1-1 contra Pereira de local.



Nacional sigue por debajo de Tolima y Millonarios, que se enfrentan el domingo.

Resultados y partidos

Fecha 19

Magdalena 1-1 La Equidad

Nacional 1-1 Pereira



Sábado

Bucaramanga vs. Patriotas

2 p. m.

Win Sports

Cali vs. Santa Fe

4:05 p. m.

Win +



Pasto vs. América

6:10 p. m.

Win +



Jaguares vs. Medellín

8:15 p. m.

Sin TV

(En duda)



Domingo

Cortuluá vs. Junior

2 p. m.

Win +



Envigado vs. Águilas

4:05 p. m.

Win Sports



Millonarios vs. Tolima

6:10 p. m.

Win +

Alianza vs. Once Caldas

8:15 p. m.

Win Sports

Posiciones

Equipo Pts. PJ

1 Tolima 38 18

2 Millonarios 38 18

3 Nacional 36 19

4 Junior 32 18

5 Medellín 31 18

6 La Equidad 27 19

7 Envigado 27 18

8 Alianza 26 18

9 Santa Fe 25 18

10 Once Caldas 25 18

11 Bucaramanga 25 18

12 Águilas 24 18

13 Pereira 23 19

14 Jaguares 21 18

15 América 20 18

16 Pasto 19 18

17 Patriotas 17 18

18 Cali 17 18

19 Cortuluá 16 18

20 Unión 11 19





DEPORTES