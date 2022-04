La fecha 16 de la Liga arrancó este viernes en la noche con la derrota de Santa Fe contra Alianza Petrolera, 0-1, en El Campín.

Con este resultado, el equipo cardenal pierde la octava posición y cae a la novena casilla, mientras que Alianza se pone octavo.



El único gol del partido lo anotó el jugador Brayan Gil. Santa Fe tiene por delante cuatro partidos para buscar la clasificación.

Resultados

Santa Fe 0-1 Alianza



Sábado

Once Caldas vs. Cortuluá (2 p. m. Win Sports)

Tolima vs. Pasto (4:05 p. m. Win Sports)

La Equidad vs. Jaguares (6:10 p. m. Win Sports)

Junior vs. Bucaramanga (8:15 p. m. Win +)



Domingo

Águilas vs. Nacional (2:05 p. m. Win +)

Pereira vs. Millonarios (4:05 p. m. Win +)

América vs. Cali (6:10 p. m. Win +)

Medellín vs. Magdalena (8:05 p. m. Win Sports)



Lunes

Patriotas vs. Envigado (7:40 p. m. Win Sports)

Posiciones

Pos EQUIPO PT PJ

1 Atlético Nacional 33 / 15

2 Deportes Tolima 32 / 15

3 Millonarios 32 / 15

4 Independiente Medellín 26 / 15

5 Atlético Bucaramanga 24 / 15

6 Junior 23 / 15

7 Envigado 23 / 15

8 Alianza Petrolera 23 / 16

9 Independiente Santa Fe 22 / 16

10 Once Caldas 21 / 15

11 Jaguares de Córdoba 20 / 15

12 La Equidad 19 / 15

13 América de Cali 18 / 15

14 Cortuluá 16 / 15

15 Deportivo Pereira 16 / 15

16 Deportivo Pasto 15 / 15

17 Patriotas Boyacá 15 / 15

18 Águilas Doradas 15 / 15

19 Deportivo Cali 13 / 15

20 Unión Magdalena 9 / 15





DEPORTES