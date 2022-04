La fecha 15 de la Liga arrancó este viernes con la victoria de Millonarios 2-1 sobre La Equdiad, en el estadio El Campín.

David Mackalister Silva fue la figura del partido con dos goles. El equipo azul llegó a 32 puntos, es líder parcial, en espera del complemento de la fecha.



La Equidad, que descontó a través de Pablo Sabbag, tiene 19 puntos y está por fuera de los ocho.



Millonarios está virtualmente clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga, a falta de cinco jornadas.

Resultados

Millonarios 2-1 La Equidad



Sábado

Tolima vs. La Equidad (4:05 p. m.)

Magdalena vs. Patriotas (6:10 p. m.)

Cali vs. Junior (8:15 p. m.)



Domingo

Envigado vs. Santa Fe 3 p. m.

Nacional vs. América 5:30 p. m.

Alianza vs. Medellín 7:35 p. m.



Lunes

Jaguares vs. Once Caldas 5:30 p. m.

Pasto vs. Pereira (7:40 p. m.)



Martes

​Bucaramanga vs. Cortuluá 7:40 p. m.

Posiciones

Pos EQUIPO PT PJ

1 Millonarios 32 15

2 Atlético Nacional 30 14

3 Deportes Tolima 29 14

4 Independiente Medellín 25 14

5 Junior 22 14

6 Independiente Santa Fe 22 14

7 Once Caldas 21 14

8 Atlético Bucaramanga 21 14

9 Envigado 20 14

10 Alianza Petrolera 19 14

11 La Equidad 19 15

12 América de Cali 18 14

13 Jaguares de Córdoba 17 14

14 Cortuluá 16 14

15 Deportivo Pereira 15 14

16 Águilas Doradas 15 14

17 Deportivo Pasto 14 14

18 Patriotas Boyacá 12 14

19 Deportivo Cali 12 14

20 Unión Magdalena 9 14







