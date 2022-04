Millonarios cayó este domingo a domicilio ante el América de Cali, que puso fin a su racha de derrotas con un 3-2 en un emocionante final de partido, mientras los capitalinos cedieron el liderazgo de la liga al Atlético Nacional, que ganó por 0-2 en su visita a Patriotas y se puso en lo más alto de la tabla.

Carlos Sierra fue el protagonista de la jornada con un doblete que lo encumbró con un tanto en el minuto 31 y otro en el 65, mientras que Daniel Fernando Mosquera Bonilla fue el artífice del tercer gol que consolidó la victoria de los Diablos Rojos.



Daniel Ruiz acortó distancias con un gol en el descuento tras un penal, al que le siguió un minuto después un tanto del tico Juan Pablo Vargas, que aprovechó un rebote en el área para anotar el segundo de su equipo, aunque no fue suficiente para que los capitalinos lograrán revertir el marcador.



América llegaba a esta jornada 14 de la liga arrastrando unos malos resultados, que llevaron al club escarlata a apartar a su entrenador Juan Carlos Osorio, y con varias bajas, entre las que sobresalen las de los lesionados Iago Falque y Deinner Quiñones.

Nuevo líder

El partido que enfrentó el sábado al Patriotas Boyacá y al Atlético Nacional le dio la victoria al equipo de Medellín por dos goles a cero, gracias a los tantos de Jefferson Duque, tras una asistencia de Andrés Andrade en el minuto 58, y un acierto de Sebastián Gómez.



En el estadio La Independencia, Patriotas consolidó su hundimiento en la parte baja de la tabla con solo 12 punto a pesar de que fue un partido muy igualado en lo que a cifras se refiere y en el que los boyacenses no se lo pusieron fácil al conjunto Verdolaga. Por su parte, los de verde se consolidaron con esta nueva victoria en lo más arriba de la tabla al acumular 30 puntos, convirtiéndose en el líder de la liga colombiana tras la derrota de Millonarios.



De otro lado, el Junior goleó a Alianza Petrolera, con un marcador de 3-1 cuando el árbitro decretó el final del partido que no fue, sin embargo, fácil, pues el equipo de Barrancabermeja presentó una dura resistencia. Miguel Borja con asistencia de Yesus Cabrera fue el encargado de inaugurar el marcador en el Metropolitano Roberto Meléndez en el minuto 23 del partido, y poco después, en el 34, Luis 'Cariaco' González aumentó la distancia con su rival en el marcador.



Con una asistencia de Nilson Castillón, González anotó el segundo tanto del Junior, que vio como Alianza Petrolera recortaba distancias en el 42 con un tanto de Kevin Londoño. El tercer gol vino de nuevo de manos de Miguel Borja por un penal que logró consolidar el marcador aunque "el segundo tiempo fue muy difícil, porque Alianza Petrolera jugó bien", explicó Cabrera, que celebró que "la victoria es importante porque es un envión anímico para lo que viene". En el segundo tiempo, efectivamente, los visitantes se acercaron varias veces al arco local, aunque el arquero Sebastián Viera y la falta de puntería los alejaron de imponerse en el marcador.

Resultados

La Equidad 0-0 Cali

Medellín 2-1 Envigado

Pereira 0-2 Tolima

Patriotas 0-2 Nacional

Junior 3-1 Alianza

​Águilas 1-1 Jaguares

​América 3-2 Millonarios

​Santa Fe 1-0 Unión

Lunes

Cortuluá vs. Pasto 4 p. m.

Once Caldas vs. Bucaramanga 8 p. m. ​

Posiciones

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/UsoyXQdTqA — Orlando Ascencio (@josasc) April 4, 2022





EFE

