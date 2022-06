Se jugó la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga, y Millonarios y Deportes Tolima se mantienen como líderes de sus respectivos grupos.

Millonarios logró un gran punto en su visita a Nacional, con el que empató 2-2 en un partidazo disputado en el Atanasio Girardot.



Por su parte, Bucaramanga se impuso de local contra Junior. 2-0, y se metió en la pelea en el grupo A.



En el grupo B, La Equidad derrotó a Enviado 2-0, este miércoles en el estadio de Techo, mientras que Tolima empató en casa contra Medellín, 0-0.

Posiciones

Grupo A

Pos EQUIPO PT PJ Dif.

1 Millonarios 4 / 2 / 1

2 Bucaramanga 3 / 2 / 1

3 Nacional 2 / 2 / 0

4 Junior 1 / 2 / -2



Grupo B

Pos EQUIPO PT PJ Dif.

1 Tolima 4 / 2 / 3

2 Medellín 4 / 2 / 2

3 La Equidad 3 / 2 / 0

4 Envigado 0 / 2 / -5

Próxima fecha

Sábado

Nacional vs. Bucaramanga 5:15 p. m.

Junior vs. Millonarios 7:30 p. m.



Domingo

Envigado vs. Medellín 3:00 p. m.

Tolima vs. La Equidad 7:35 p. m.





