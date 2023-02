Se juega la fecha 5 de la Liga y el puntero es América de Cali, que derrotó a Medellín de visitante 1-0 este sábado en el Atanasio Girardot.

Un partido que no tenía cómo resolverse finalizó con alegría visitante en el tiempo de agregado cuando en una jugada colectiva, América golpeó al DIM sumergido en crisis deportiva y que la afición le exige de más por la historia que tiene y por su condición de subcampeón. Un Adrián Ramos que regresó a las canchas asistió a Luis Sánchez que giró y remató al fondo.



En Bogotá, Millonarios venció a Jaguares 2-1 con dos goles del joven Óscar Cortés. Es la segunda victoria del equipo azul en el campeonato.



Atlético Junior cayó frente a Deportivo Pasto este sábado y llegó a 11 fechas sin ganar en el fútbol colombiano. El gol fue obra de Edward López, por la vía del penalti. Un triunfo que los instaló en los ocho.



Cuando se cumplía el tiempo reglamentario, Johan Campaña recibió un pisotón en el área y se sancionó penalti. El infractor fue Andrey Estupiñán. Viera, quien había salido figura varias veces, no pudo evitar el tanto de Edward López. Zapatazo inatajable que entró por el ángulo de la mano izquierda del arquero.

Resultados

Huila 0-0 Tolima

Envigado 0-0 Alianza

Medellín 0-1 América

Millonarios 2-1 Jaguares

Pasto 0-0 Junior



Domingo

Pereira vs. Caldas (2 p. m.)

La Equidad vs. Santa Fe (4:10 p. m.)

Unión vs. Chicó (6:20 p. m.)

Bucaramanga vs. Nacional (7:30 p. m. )



Lunes

Cali vs. Águilas (8:05 p. m.)

Posiciones

Posiciones Puntos

América 10

Chicó 9

Águilas 8

Bucaramanga 8

Envigado 7

Millonarios 6

Pasto 6

La Equidad 5

Nacional 5

Jaguares 5

Tolima 5

Unión 5

Alianza 4

Pereira 3

Junior 3

Cali 2

Santa 2 Fe

Caldas 2

Medellín 2

Huila 1



