Atlético Bucaramanga logró tres puntos de local en la apertura de la fecha 7 de la Liga, al vencer al Unión Magdalena.

El equipo canario se impuso gracias a su goleador, Dayro Moreno, quien convirtió a los 8 minutos de juego el único tanto del partido.



En Unión vio la tarjeta roja el jugador Fabián Cantillo, al minuto 40. En el local, se vio por roja Pacho Meza, al minuto 53.

Partidos de la fecha 7

Sábado

Cortuluá vs. Alianza (3:15 p. m.)

Santa Fe vs. Tolima (5:30 p. m.)

Junior vs. Medellín (7:45 p. m.)



Domingo

Jaguares vs. Pereira (4 p. m.)

Águilas vs. Millonarios (6:05 p. m.)



Lunes

Caldas vs. Patriotas (3:15 p. m.)

La equidad vs. AMérica (5:20 p. m.)



Septiembre 1

Nacional vs. Envigado



Aplazado

Cali vs. Pasto



