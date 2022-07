Unión Magdalena no cree en nadie. Su gran arranque de temporada en este segundo semestre lo tiene de puntero de la Liga, con 10 puntos, luego de su victoria de este sábado como visitante 1-2 contra Pasto, que también buscaba el liderato.

El equipo samario se fue arriba con gol de Nicolás Gil (18 PT). El empate transitorio fue convertido por Facundo Boné, al minuto 46. Sin embargo, Ricardo Márquez, que tras su salida de Millonarios se destapó con goles en el equipo de Santa Marta al que regresó, convirtió el tanto de la victoria, al minuto 20 de la segunda parte. Su cuarto tanto en 4 partidos.



Unión es puntero, desplazando a Millonarios, que con su victoria contra Envigado era líder parcial, con 8 puntos. Este sábado, además, Águilas goleó a La Equidad 3-0.

Resultados

Alianza 3-1 Bucaramanga

Millonarios 1-0 La Equidad

Águilas 3-0 La Equidad

Pasto 1-2 Unión

Junior vs. Santa Fe (sábado)

Tolima vs. Nacional (8:15 p. m.)



Domingo

América vs. Cortuluá (2:45 p. m.)

Medellín vs. Once Caldas (4:50 p. m.)



