Fecha 12: Tolima ganó y llega al liderato de la Liga

La fecha 12 de la Liga empezó el jueves con la victoria de América contra Cali, 0.2, en el clásico caleño.



Este viernes, La Equidad logró otro triunfo importante, mientras que Tolima llegó a la punta de la tabla con victoria agónica 3-2 contra Jaguares.

(Le puede interesar: Santa Fe sigue adelante en la Copa Libertadores Femenina)



En tiempo de descuento Yohandry Orozco anotó el gol de la victoria para el equipo vinotinto.



Tolima igualara en pintos al Cali, con 23, y lo supera por diferencia de gol.

Resultados

Cali 0-2 América

La Equidad 3-1 Envigado

Tolima 3-2 Jaguares



Sábado:

Pasto vs. Alianza (5:30 p. m.)

Patriotas vs. Millonarios (8 p. m.)



Domingo

Águilas vs. Medellín (5:35 p. m.)

Nacional vs. Junior (8 p. m.)



Lunes

Bucaramanga vs. Once Caldas (8 p. m.)



Martes

Pereira vs. Chicó (8 p. m.)



(Lea además: Sin descanso: así se jugarán las fechas 14 y 15 de la Liga)





DEPORTES