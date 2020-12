Así se disputarán las semifinales de la Liguilla

Quedaron definidos este miércoles en la noche los cuatro semifinalistas de la liguilla del fútbol colombiano, torneo disputado entre los eliminados y que luchan por un cupo a la Copa Suramericana.

Millonarios, Once Caldas, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira lograron su cupo a la siguiente fase del torneo, en el que Deportivo Cali espera rival para un repechaje.



El equipo embajador se impuso a Chicò. 2-0 en Bogotá, y se ratificó como primero del grupo B. Pereira venció 0-1 a Envigado y pasó como primero del A. Once Caldas derrotó 2-0 a Patriotas, y avanzó como mejor segundo.



El conjunto matecaña lideró el grupo A, ya que consiguió 7 puntos, consecuencia de dos victorias y un empate. Por otro lado, el club embajador hizo puntaje perfecto en su grupo con 9 unidades en 3 partidos disputados, además, fue el equipo que anotó más goles en esta etapa de la Liguilla (10 tantos).



Atlético Bucaramanga encabezó el grupo C, con 4 puntos obtuvo el paso a la siguiente fase de la Liguilla. Por último, el mejor segundo fue Once Caldas, quien tuvo el mejor promedio en la segunda posición.

Semifinales a partido único

Millonarios vs. Once Caldas

Pereira vs. Bucaramanga



