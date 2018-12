Todo lo que debe saber del canal prémium del fútbol colombiano

A partir del segundo semestre del 2019, si usted quiere ver los partidos del fútbol profesional colombiano, tendría que acceder al canal prémium que fue aprobado el viernes pasado en asamblea extraordinaria de la Dimayor, y que ha sido tema de amplio debate en las redes sociales. Esto es lo que debe conocer del nuevo modelo de trasmisiones de los partidos.

El canal prémium, que posiblemente se llamará Win+, se podrá adquirir en los diferentes cableoperadores del país, a un costo de 29.900 mesuales. Ya dependerá de los paquetes que cada operador les ofrezca a sus usuarios.

En el nuevo canal se transmitirán en vivo los 10 partidos de cada fecha del fútbol profesional colombiano, independientemente del sistema de torneo que definirán los clubes el próximo 19 de diciembre en asamblea. Además, el prémium transmitirá mínimo tres partidos de la Copa Colombia (torneo que reúne a los equipos de la A y la B) por fecha, dos del torneo de ascenso y uno de la liga femenina. El nuevo canal tardará hasta mediados de año en salir al aire, mientras se hacen las adecuaciones tecnológicas requeridas.

24 horas de solo Liga

El canal prémium transmitirá 24 horas de programación de la Liga de fútbol colombiano. “No va a tener emisiones ni de basquetbol, ni de tenis ni de ningún otro deporte”, según explicó el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, a EL TIEMPO.



El canal tendrá contenidos informativos y programas de debate y análisis, y es posible que también emita algunos partidos en diferido.



Otro punto importante es que el nuevo canal no tendrá publicidad, ya que según se planificó la propuesta que ya fue aprobada por los equipos (con 35 de los 36 votos a favor), “la gente que paga lo hace para ver sin que le estén metiendo propaganda”, comentó Vélez, quien también precisó que se cambiará todo lo relacionado con la calidad, con la mejor transmisión. “La de ahora es buena, pero esta será superior”, aseguró.



Con este nuevo modelo, de acuerdo con las normas pactadas el viernes pasado en la asamblea, no habrá equipos con más transmisiones que otros, es decir que no habrá ningún tipo de preferencia, ya que a todos los equipos les pasarán en vivo todos los juegos del campeonato (véase nota alterna con las nuevas ganancias que tendrán los equipos).



De otro lado, se mantendrá el canal Win Sports actual, el básico, en el que pasarán 5 de los 10 partidos de cada fecha de la Liga, pero en diferido; ninguno será en vivo. Además, tendrá variada programación deportiva, que no será solo de fútbol.



Esto quiere decir que el fútbol colombiano pone fin a las transmisiones del fútbol en televisión abierta. En la actualidad se pasan por el canal RCN dos partidos en cada jornada de la Liga, y los demás van por Win.



Desde el anuncio que se hizo de la creación del canal prémium el viernes pasado, ha habido manifestaciones negativas de usuarios en redes sociales. Desde la Dimayor argumentan que este sistema es lo mismo que cuando los usuarios quieren ver una serie de televisión en los canales de pague por ver, lacual impera en las más importantes ligas del mundo.



“Si usted paga 29.900 pesos al mes para ver 10 partidos por fecha de la Liga en directo, más 3 de la B, 2 de la Copa y uno del femenino, eso significa que por fecha, con un promedio de 5 fechas al mes, a los aficionados les sale a menos de 3.000 pesos cada partido, y eso no vale ni una sola boleta para nada”, argumentó el presidente Vélez.



DEPORTES