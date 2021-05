La Liga, en suspenso para su recta final

El fútbol colombiano sigue paralizado como consecuencia de la crisis social en el país, en espera de que se pueda disputar este viernes el partido de cuartos entre Deportivo Cali y Tolima, para definir el rival de La Equidad en la semifinal. Mientras tanto, Millonarios y Junior esperan que se confirmen las fechas de su llave.

(Le puede interesar: Borré, golazo y celebración con un beso en la bandera colombiana)



Millonarios ya ha cumplido 10 días desde el partido de cuartos contra el América. En este tiempo, el equipo ha estado en espera de que se defina la fecha del juego de ida contra Junior, que será en Barranquilla. Se dice de manera extraoficial que el partido sería este sábado, a las 3:30 p. m.



Millos se enfrenta a dos aspectos con esta pausa: uno positivo, al lograr recuperar a uno de sus jugadores principales y que estaba lesionado, Mackalister Silva, que ya está apto para jugar la semifinal. Pero el negativo es que el equipo ha tenido que prepararse sin competencia, perdiendo ese ritmo y la buena racha que traía.

Facebook Twitter Linkedin

El festejo de Fernando Uribe, Emerson Rodríguez y Cristian Arango. Foto: Dimayor - Vizzor Image



“No sé si nos va a servir o no. De lo que sí estoy seguro es que nosotros veníamos muy bien, mejorando conceptos... y veo a un Junior mejorando a cada partido. Entonces no sé si nos va a servir. Ya vamos para 15 días y con un atenuante, que no podemos hacer partidos amistosos. Parece que jugamos el sábado 15, así que comenzamos a planificar ese partido”, dijo Gamero en Caracol Radio.



En Millos, además, existe cierto temor de que el campeonato pudiera llegar a suspenderse indefinidamente o a cancelarse, de acuerdo a como continúe la situación social del país. Aunque desde la Dimayor han insistido en que no se contempla esa opción.



Mientras tanto, Junior está en una situación opuesta, ya que llegará al duelo de ida con tres partidos de más, los que ya jugó contra Santa Fe y Fluminense, y jugará este miércoles de nuevo contra River Plate, en la Copa Libertadores. Esto, sumado a los desplazamientos que ha tenido que hacer, como cuando tuvo que jugar de local en Guayaquil.



Por otro lado está el Tolima, que está en Argentina, donde juega mañana contra Talleres en la Copa Sudamericana. La situación es extrema para el equipo de Ibagué, que regresará al país con el descanso justo para el partido contra Cali. Gana 3-0 la serie, pero podría tener que apelar a una nómina alterna, contra un rival que no ha tenido ese mismos desgaste. Ahí puede dar ventajas.



La Equidad, que ya está clasificado, también ha aprovechado este periodo para recuperar jugadores, pero acumula el desgaste de los partidos de la Copa Sudamericana.



DEPORTES

Lo invitamos a leer además

-Borré, golazo y celebración con un beso en la bandera colombiana



-El video por el que a Nairo le llueven duras críticas



-Alarmas encendidas: Mina se retira por molestias en el Everton