Fecha a fecha, así se jugarán los cuadrangulares de la Liga

Luego del sorteo, la Dimayor confirmó el orden y las fechas de los partidos de los cuadrangulares semifinales de la Liga.





Se jugarán seis fechas a partidos de ida y vuelta y el primero de cada cuadrangular pasa a la final.



Grupo A

Nacional

Junior

Pereira

Cali



Grupo B

Millonarios

Tolima

Alianza Petrolera

América

Calendario de las semifinales

El 28 de noviembre se juega la primera fecha de los cuadrangulares y la última será el 15 de diciembre. La final está programada para el 19 y 22 de diciembre.



Fecha 1 (28 de noviembre)

Grupo A

Cali vs. Pereira

Nacional vs. Junior



Grupo B

Alianza vs. Tolima

América vs. Millonarios



Fecha 2 (primero de diciembre)

Grupo A

Pereira vs. Nacional

Junior vs. Cali



grupo B

Tolima vs. América

Millonarios vs. Alianza



Fecha 3 (5 de diciembre)

Grupo A

Pereira vs. Junior

Cali vs. Nacional

Grupo B

Tolima vs. Millonarios

Alianza vs. América



Fecha 4 (8 de diciembre)

Grupo A

Junior vs. Pereira

Nacional vs. CAli



Grupo B

Millonarios vs. Tolima

América vs. Alianza



Fecha 5 (12 de diciembre)

Grupo A

Nacional vs. Pereira

Cali vs. Junior



Grupo B

América vs. Tolima

Alianza vs. Millonarios



Fecha 6 (15 de diciembre)

Grupo A

Pereira vs. Cali

Junior vs. Nacional



Grupo B

Tolima vs. Alianza

Millonarios vs. América

El calendario de los cuadrangulares semifinales





