Semifinales de la Liga: clasificados y fechas de juego

Millonarios y Junior ratificaron lo hecho en la ida de los cuartos eliminando al América y a Santa Fe.



Equidad dió la sorpresa empatando 2-2 con Nacional como visitante y aprovechando el 1-0 obtenido en la ida, clasificó a la semifinal.



Mientras se define el clasificado entre Deportes Tolima (con ventaja de 3-0) y Deportivo Cali, así se jugarán las semifinales.



Lo invitamos a leer: (¡Así celebró el Inter en el camerino el título en Italia!)

Partidos de ida y vuelta

Ida

Junior vs. Millonarios



Cali o Tolima* vs La Equidad



Vuelta

Millonarios vs. Junior



La Equidad vs. Cali o Tolima**De clasificar Cali, cerrará la serie como local. Si clasifica Tolima perdiendo frente al Cali, abrirá la serie como local. De otra forma cerrará como local.

Fechas

Los partidos de semifinal se jugarán entre los fines de semana del 8 de mayo y el 15 de mayo.



La final se jugará antes del inicio de la Copa América en junio.



DEPORTES

Más noticias