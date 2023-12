Así se jugará la Liga BetPlay 2024-I y la Superliga

Tan solo ocho días después de conocer al campeón del segundo semestre en el 2023, la Dimayor sorteó la primera fecha del campeonato. La Liga BetPlay 2024-I tendrá la gran novedad de que en este próximo semestre se disputarán 19 fechas, confirmando la no disputa de las fechas de clásicos.



Las novedades de este sorteo es la presencia de los regresos de Fortaleza y Patriotas a la Liga, luego que ambos equipos lograran su ascenso en el 2023.



Así mismo, se confirmó cómo se jugará la primera fecha de la Liga, que empezará el día 20 de enero.

La Dimayor había planteado la idea de jugar una competencia en formato 'todos contra todos' a dos vueltas y duraría todo el año 2024, para cerrar con una fase de cuadrangulares o cuartos de final, pero la propuesta no prosperó. Eso era para reducir la el número de partidos, además para evitar complicaciones con el préstamo de estadios por conciertos y reparaciones, de cara al Mundial Femenino Sub-20 que se llevará a cabo en Colombia en el segundo semestre del 2024.



Pero el cambio aprobado fue quitar la fecha de clásicos de la fase 'todos contra todos' del primer semestre, misma medida que se aplicará para el segundo semestre.



Para los dos semestres se mantendrá el formato para definir a los mejores 8 clasificados, estos jugarán dos cuadrangulares todos contra todos a dos vueltas, el mejor de cada zona llega a la final y las estrellas se disputarán con final a ida y vuelta.

Así se jugará la primera fecha de la Liga



Tolima vs. Fortaleza

Pereira vs. Cali

América vs. Águilas Doradas

Once Caldas vs. Boyacá Chicó

Junior vs Bucaramanga

Patriotas vs. Jaguares

Nacional vs Alianza Petrolera

Pasto vs Santa Fe

Equidad vs Envigado

Millonarios vs. Medellín



De entrada, el partido más atractivo de la primera jornada del todos contra todos lo protagonizarán Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín en El Campín. El club bogotano fue campeón en el primer semestre y el rojo de Antioquia cayó en la final de la Liga II-2023 frente al Junior, que por su parte se entrenará en la Liga contra el Bucaramanga.



La Primera División de nuestro FPC vendrá con mucha pasión! 💥



Los 20 clubes ya están listos para disputar la primera fecha de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2024 📝



La Superliga

La Superliga, el primer título de la temporada entre Junior y Millonarios, se jugará el 18 de enero (partido de ida) en el Metropolitano de Barranquilla y el 24 de enero, el juego de vuelta en El Campín de Bogotá.