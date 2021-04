Prográmese: así se jugará la fecha final de la Liga

Lista la programación de la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga, que se jugará este fin de semana, para definir los cupos restantes entre los clasificados. Los partidos se jugarán el domingo en horario unificado, a excepción del juego Alianza vs. Envigado.

LIGA BetPlay DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 19



16 de abril



Alianza Petrolera vs Envigado FC

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +



18 de abril



Once Caldas vs Independiente medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win



América de Cali vs Deportes Tolima

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Millonarios FC vs Deportivo Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports Online/www.winsports.co

Atlético Nacional vs Patriotas FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports Online/www.winsports.co



La Equidad vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports Online/www.winsports.co



Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win Sports Online/www.winsports.co



Boyacá Chicó vs Jaguares FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports Online/www.winsports.co



Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports Online/www.winsports.co



Descanso: Junior FC



