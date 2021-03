Listo el sorteo: así se juega la Copa Colombia 2021

Este martes se realizó el sorteo de la Fase I de la Copa Colombia. Para el sorteo, los 8 mejores equipos en la reclasificación del Torneo de la B 2020 fueron cabeza de llave y los 8 clubes restantes fueron sorteados, de acuerdo también a la reclasificación.

(Le puede interesar: Nuevos candidatos se lanzarían para organizar el Mundial de 2030)



Los clubes sembrados fueron: Atlético Huila, Cortuluá, Deportes Quindío, Unión Magdalena, Valledupar FC, Bogotá FC, Leones FC y Llaneros FC.



Por su parte, los equipos sorteados eran: Fortaleza CEIF, Real San Andrés, Orsomarso SC, Boca Juniors de Cali, Atlético FC, Tigres FC, Real Cartagena, Barranquilla FC.



Esta fase se jugará en partidos de ida y vuelta y los equipos cabeza de llave terminarán esta fase en condición de local.



La Fase I de la Copa BetPlay DIMAYOR 2021 se jugará de la siguiente manera:



FASE I

MARZO 10 y 17



• Llave A

Atlético Huila vs Real Cartagena



• Llave B

Cortuluá vs Real San Andrés



• Llave C

Deportes Quindío vs Barranquilla FC



• Llave D

Unión Magdalena vs Boca Juniors Cali



• Llave E

Valledupar FC vs Orsomarso SC



• Llave F

Bogotá FC vs Tigres FC



• Llave G

Leones FC vs Fortaleza CEIF



• Llave H

Llaneros FC vs Atlético FC



(Lea también: Barcelona, contra las cuerdas, busca salir a flote en la Copa del Rey)



En la Fase III aparecen 10 equipos de la Liga y hay llaves predeterminadas, así:



Millonarios vs. Alianza

Once Caldas vs. Medellín

Envigado vs. Bucaramanga





En los octavos de final aparecen los equipos clasificados a torneos internacionales.



DEPORTES