Al igual que la Liga BetPlay y el Torneo de Ascenso, la Copa BetPlay fue sorteada en su primera fase este lunes, el torneo que entrega un cupo a la Copa Libertadores del 2023.



Lo invitamos a leer: Bolsa de jugadores del fútbol colombiano

La primera de cuatro fases tendrá a los equipos de la B se empezará a jugar en febrero, con la excepción de que Boyacá Chicó, el equipo de los que no ascendieron con mejor puntaje, está sembrado para la fase dos del torneo.

Así se jugarán las llaves de la primera fase

Facebook Twitter Linkedin

Cortuluá vs. Boyacá Chicó Foto: Dimayor - Vizzor Image

Llave A

Boca de Cali vs. Fortaleza



Llave B

Tigres vs. Leones



Llave C

Quindío vs. Bogotá



Llave D

Orsomarso vs. Llaneros



Llave E

Atlético Huila vs. Real Cartagena



Llave F

Valeldupar vs. Atletico de Cali



Llave G

Real Santander vs. Barranquilla

El resto del torneo

En la fase dos, con el Chicó ya en competencia, se enfrentarán de nuevo en llaves los equipos ganadores de la primera fase y de allí saldrán cuatro equipos que pasen a la tercera fase del torneo.



Allí entrarán en juego los equipos colombianos que por reclasificación no vayan a torneos internacionales: Santa Fe, Pereira, Jaguares, Bucaramanga, Envigado, Alianza Petrolera, Águilas Doradas, Pasto, Once Caldas, Patriotas, Unión Magdalena y Cortuluá.



Ya en la fase cuatro en formato de octavos de final se enfrentarán los que vienen jugando todo el torneo y los equipos de competencia internacional: Deportes Tolima, Cali, Millonarios, Nacional, Junior, América, La Equidad e Independiente Medellín.



DEPORTES