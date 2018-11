Así se decidió la salida de Miguel Ángel Russo de Millonarios

A las 6:50 de la tarde de este lunes, en un escueto comunicado publicado en sus redes sociales, Millonarios anunció el fin de la era del técnico Miguel Ángel Russo, una decisión tomada entre las cabezas de la institución, unas horas antes, en una reunión de emergencia en la que se analizó la situación, las razones del fracaso del equipo en el año y la nueva eliminación en la Liga. Al final optaron por terminar con el contrato entre las partes.

Aunque desde el final del partido en Neiva –donde Millonarios perdió contra Huila y resignó sus posibilidades de clasificar– ya había malestar y preocupación, solo este lunes se citaron las tres partes más influyentes del club. Estaban el máximo accionista, Gustavo Serpa; el presidente, Enrique Camacho, quien fue el que convocó la reunión de emergencia –la cual tuvo lugar en la casa de Serpa–, y el entrenador argentino. Fue un diálogo sincero entre las partes. Evaluaron la campaña de Millonarios, no solo de ahora sino de todo el año.



Russo dio sus argumentos, los que la afición y la prensa conocen: que el equipo se quedó sin gol, que los goleadores no respondieron como se esperaba, que les hacían goles por errores insólitos en defensa, que esa defensa tuvo un muy mal segundo semestre, que en Bogotá no fueron capaces de ganar los partidos que debían haber ganado (solo vencieron a Leones)...



Serpa y Camacho escucharon a Russo. Coincidieron en esos puntos. Pero tenían un análisis más frío y que no ameritaba disculpas: Millonarios no puede invertir 6 millones de dólares y no clasificar en dos campeonatos seguidos a los cuartos de final; ese fue el detonante que llevó a la toma de decisiones, como una película de la que ya se conoce el final, y el final era otra eliminación que se venía venir.

Incluso, esa razón fue más determinante en el club que las eliminaciones en la Copa Libertadores, en la Copa Suramericana y en la Copa Colombia, ya que las partes coincidieron en que esas eran situaciones diferentes en las que influían muchos aspectos como las definiciones a dos partidos en las que cualquier cosa podía pasar. Pero quedar por fuera otra vez de la Liga fue intolerable, más allá del cariño y la buena relación que tienen con Russo en la institución. No obstante, desde la semana pasada ya se analizaban la dificultad y las consecuencias que traerá para un equipo como Millonarios el hecho de no avanzar en los torneos internacionales. Una situación que tiene un impacto financiero importante.



La decisión se tomó, hubo un buen tono en el diálogo, y la salida de Russo quedó consumada. Determinaron finalmente que el entrenador dirigirá el partido del domingo contra Santa Fe, en la última fecha de la Liga. La idea que tienen en Millonarios es que Russo tenga una despedida con la afición, que no olvida que el argentino les dio la estrella 15 en el 2017. En Millonarios esperan que haya esa acogida. Eliminado de todo, Millos jugará el clásico solo para cumplir el calendario y para despedir a su técnico.



Este martes habrá una rueda de prensa en horas de la tarde en el Bogotá Plaza, (se estima que sea hacia las 5) en la cual estarán presentes el presidente Camacho y el DT, para socializar con la prensa las decisiones que se tomaron. Por ahora, Millonarios no tiene un plan B. Comienza desde cero a buscar entrenador, porque la idea que tenían era que iban a conseguir la clasificación.

Russo se marcha después de casi dos años (llegó en diciembre de 2016), con 111 partidos dirigidos, de los cuales ganó 45, empató 37 y perdió 29.



En el segundo semestre de 2017, Millonarios comenzó a crecer, llegó a la final y se la ganó nada menos que a Santa Fe, con un gol de Henry Rojas en el minuto 85 para poner el partido de vuelta de la final 2-2; ese es el gran logro que dejó Russo.



