La Dimayor llevó a cabo este lunes el sorteo para definir el orden de los partidos de la Liga I del 2022, que arranca el fin de semana del 22 de enero.



(Le puede interesar: Atlético Nacional anuncia una contratación más)

La Liga se disputará con una primera fase todos contra todos, en la que cada equipo disputará 20 fechas, con jornada de clásicos. Los 8 mejores clasifican a los cuadrangulares semifinales por sorteo. El mejor de cada cuadrangular avanza a la final del primer semestre.



Primero se sortearon las parejas que comparten estadio o ciudad. Junior solicitó en la novena fecha no ser local, por el carnaval de Barranquilla.

Primera fecha

Cortuluá vs. Nacional

Once Caldas vs. Unión Magdalena

Jaguares vs. Cali

Pasto vs. Millonarios

Alianza vs. Pereira

América vs. Envigado

Santa Fe vs. La Equidad

Junior vs. Patriotas

Medellín vs. Tolima

Águilas vs. Bucaramanga



La jornada de clásicos será en la fecha 10.

Calendario de las competencias Dimayor:

Liga I: Comenzará el 22 de enero y terminará el 26 de junio.



Liga II: Comenzará el 3 de julio y terminará el 16 de noviembre.



Copa Colombia: Desde el 9 febrero hasta el 12 de octubre



Superliga: Final ida - 9 de febrero. Final vuelta - 23 de febrero



Torneo I: Desde el 22 de enero hasta el 15 de junio



Torneo II: Comenzará el 2 de julio y terminará el 29 de octubre



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Luis Díaz, el futbolista colombiano del año para EL TIEMPO



-DJ señalado de contagiar a Messi de covid-19 se defiende



-Portugal se rinde a los pies de Luis Díaz