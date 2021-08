Así quedaron las llaves de octavos de final en la Copa Colombia

Este jueves la Dimayor hizo el sorteo de los octavos de final de la Copa Colombia.



(Le puede interesar: El Millonarios de Gamero se vuelve a quedar afuera de la Copa Colombia)

Los clasificados son Alianza Petrolera, Patriotas Boyacá, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Jaguares FC, Llaneros FC, Deportivo Pereira y Águilas Doradas, América de Cali, Independiente Santa Fe, Junior FC, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, La Equidad y Deportivo Cali.



Los cruces, que empezarán a disputarse el 25 de agosto, quedaron de la siguiente forma:



Llaneros vs. La Equidad



Patriotas vs. Atlético Nacional



América de Cali vs. Jaguares



Junior vs. Deportivo Pereira



Alianza vs. Pasto



Cali vs. Independiente Medellín



Santa Fe vs. Bucaramanga



Deportes Tolima vs. Águilas Doradas





