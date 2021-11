Listos los cuadrangulares semifinales de la Liga: así sigue el campeonato

Disputada la jornada 20 de la liga y luego de la clasificación del América de Cali tras su victoria contra Pereira, la Dimayor llevó a cabo este domingo el sorteo para conformar los grupos de lo cuadrangulares semifinales.



Nacional y Millonarios quedaron como cabezas de grupo, tras los partidos de esta última fecha, en la que los embajadores ganaron en el Atanasio Girardot.



Nacional, Millonarios, Tolima, Pereira, Junior. Alianza Petrolera, Deportivo Cali y América fueron los clasificados.



Se jugarán seis fechas a partidos de ida y vuelta y el primero de cada cuadrangular pasa a la final.

Los grupos semifinales

Grupo A

Nacional

Junior

Pereira

Cali



Grupo B

Millonarios

Tolima

Alianza Petrolera

América

🔥⚽️Este domingo 21 de noviembre se conocieron los grupos que disputarán los cuadrangulares semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II 2021.⚽️🔥👉https://t.co/lyvEhvML2p pic.twitter.com/qB3HVnIly2 — DIMAYOR (@Dimayor) November 22, 2021

Primera fecha de los cuadrangulares

Acción del juego entre Millonarios y América en El Campín. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

El 28 de noviembre se juega la primera fecha de los cuadrangulares y la última será el 15 de diciembre. La final está programada para el 19 y 22 de diciembre.



Fecha 1

Grupo A

Cali vs. Pereira

Nacional vs. Junior



Grupo B

Alianza vs. Tolima

América vs. Millonarios





