Así quedaron los cuadrangualares semifinales de la Liga

Quedaron definidos los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, que comenzarán este fin de semana del 9 y 10 de noviembre.



En el sorteo, realizado este martes, se conformaron los dos grupos, que tienen como cabezas a Nacional, del grupo A, y al América, del B, por ser los mejores equipos de la fase todos contra todos.

Grupo A

Nacional

Junior

Tolima

Cúcuta



Grupo B

América

Cali

Santa Fe

Alianza.



Primera fecha

Grupo A

Nacional vs. Cúcuta

Junior vs. Tolima



Grupo B

Santa Fe vs. América

Petrolera vs. Cali



Fechas:

Primera jornada: 9 y 10 de noviembre

Segunda fecha: 13 de noviembre

Tercera fecha: 16 y 17 de noviembre

Cuarta fecha: 20 de noviembre

Quinta fecha: 23 y 24 de noviembre

Secta fecha: 27 de noviembre.



Final 1 y 8 de diciembre.



