Quedan ocho equipos para disputar la primera estrella del fútbol colombiano del 2022, Millonarios terminó de primero, pero ahora todo arranca de cero.

Millonarios, Tolima, Nacional, Medellín, Junior, Envigado, La Equidad y Bucaramanga son los aspirantes a la corona.



Los ocho (8) clubes clasificados a la siguiente etapa, se dividieron en dos grupos, los cuales se denominarán “A” y “B”.



Los cuadrangulares se conformaron mediante sorteo, teniendo en cuenta el puesto ocupado en la ronda del Todos contra todos. Los dos primeros serán cabezas de serie, los demás aguardarán por ser ubicados en una de las llaves.



Atlético Nacional, Junior FC y La Equidad se ubicaron mediante sorteo en el cuadrangular A o B y sembraron a Independiente Medellín, Envigado FC y Atlético Bucaramanga en el contrario.



El sorteo de la Liga Betplay se realizó el domingo en la noche y así quedaron los cuadrangilares:



A

Millonarios

Nacional

Junior

Bucaramanga



B

Tolima

Medellín

Envigado

La Equidad



Primera fecha (mayo 21 y 22)



Grupo A

Junior vs. Nacional

Millonarios vs. Bucaramanga



Grupo B

Envigado vs. Tolima

Medellín vs. La Equidad



