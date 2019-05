Definidos los cuadrangulares semifinales de la Liga

Este domingo se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, que tiene a Millonarios y a Cali como cabezas de serie, equipos que fueron los mejores de la fase todos contra todos. Los clasificados son Millonarios, Cali, Tolima, América, Nacional, Pasto, Junior y Unión Magdalena.



Grupo A

Millonarios

América

Pasto

Unión Magdalena



Grupo B

Cali

Tolima

Nacional

Junior



Serán seis fechas en partidos de ida y vuelta. Los mejores de cada grupo avanzan a la gran final.

Primera fecha:

11, 12 y 13 de mayo

Grupo A

Unión vs Pasto

América vs. Millonarios



Grupo B

Junior vs. Nacional

Tolima vs. Cali







CASOS DE EMPATE EN LOS CUADRANGULARES LIGA AGUILA I 2019:

Si dos (2) o más clubes empatan en puntos en cualquiera de las posiciones, el puesto se decidirá a favor del club que obtenga ventaja después de aplicar las normas que a

continuación se enumeran:



1° Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra.

2° Mayor número de goles a favor.

3° Mayor número de goles a su favor como visitante.

4° Menor número de goles en contra.

5° Por sorteo.



