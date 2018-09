Caldas-Millos y Leones-Nacional, las llaves semifinales de la Copa

Los cuartos de final de la Copa Colombia mostraron una tremenda paridad de fuerzas, en la que apenas detalles terminaron definiendo a los cuatro clasificados a las semifinales. Leones, Nacional, Once Caldas y Millonarios son los aspirantes al título y uno de los cupos para la Copa Libertadores de 2019.

Once Caldas tuvo que llegar hasta el desempate desde el punto penalti para dejar por fuera a Santa Fe, que, en medio de la adversidad, aguantó los 90 minutos y los diez primeros cobros, para luego terminar fallando.



Lo de los rojos tuvo tintes de heroísmo: sin tener mucho con qué atacar, se jugó el cartucho de ir hasta el desempate. Salió a jugar con lo que tenía y a lo que podía, con un equipo remendado, con Yeison Gordillo actuando como zaguero central al lado de Héctor Urrego, con un equipo reforzado en la mitad para no pasar trabajos algunos metros más atrás. Se dedicó a hacer la tarea de defenderse, y en eso cumplió. Obligó al Once Caldas, un equipo que le gusta manejar el balón, tirar pelotazos y perder la precisión que lo tiene en los primeros lugares de la Liga.



De la mitad de la cancha hacia adelante era otra cosa: ni Arley Rodríguez, ni Facundo Guichón, ni Luis Manuel Seijas ni Wilson Morelo tuvieron muchas oportunidades de encontrarse entre ellos, salvo en el camerino y en la fila de los himnos.



Lo inexplicable, para Santa Fe, fue haber puesto a cobrar el sexto tiro a Héctor Urrego, con toda la carga y la presión que ello implica. Su remate, muy anunciado, lo atajó el portero José Fernando Cuadrado. Róbinson Zapata le salvó una vida a Santa Fe al atajar el cobro de Johan Carbonero, pero luego también falló Baldomero Perlaza. Hasta ahí llegó la ilusión roja.

Millos sufrió, pero pasó

Millonarios, por su parte, también sufrió, al igual que Santa Fe, por problemas más que diagnosticados: primero, errores defensivos que nacen de falta de filtro en la mitad de la cancha. Uno de ellos le costó un gol: Andrés Cadavid tuvo que salir de su zona a tapar al brasileño Raphael Oliveira, que aprovechó el hueco para dejar a Juan José Mezú de frente al portero Wuílker Faríñez.



El otro problema reciente de Millonarios es la falta de tino para definir, incluso para crear, aunque mejoró en el segundo tiempo, cuando Juan Camilo Salazar se juntó con Gabriel Hauche. Pero eso solo le alcanzó para igualar el partido y la serie, con un gol en el que tuvo algo de suerte: un mal remate del argentino terminó en una asistencia para Óscar Barreto, que también le pegó mal, pero le alcanzó para meterla para el 1-1.



En los penaltis, Faríñez atajó dos cobros y Wílmer Díaz tiró otro por encima del arco.



Otro que ratificó sus defectos recientes fue Equidad: la seguridad defensiva parece cosa del pasado. A diez minutos del final le ganaba 3-1 a Leones. Los antioqueños, que ya habían sacado al América, le empataron en el minuto 93. Otra serie a penaltis: los bogotanos fallaron dos y se quedaron sin su gran objetivo del semestre.

Ya Nacional, hace ocho días, había dejado por fuera a Junior, otro al que a veces le cuesta mucho hacer goles, como también le pasó anoche en la Suramericana (véase nota alterna). Un gol en el partido de ida, anotado por Daniel Bocanegra, le alcanzó.



Ahora, Nacional enfrentará a Leones. Once Caldas espera a Millonarios. Esas son las cuatro ilusiones que sobreviven en esta Copa tan pareja.



Semifinales

PARTIDOS DE IDA



3 de octubre

Semifinal 1

Once Caldas vs Millonarios FC



Semifinal 2

Leones FC vs Atlético Nacional



PARTIDOS DE VUELTA



10 de octubre

Semifinal 1

Millonarios FC vs Once Caldas



Semifinal 2

Atlético Nacional vs Leones FC



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc