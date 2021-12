Lágrimas del DT de Fortaleza, que no pudo ascender por el polémico triúnfo del Unión Magdalena en el remate de su partido en Villavicencio contra Llaneros (1-2), fuertes denuncias del gerente del equipo bogotano asegurando corrupción y trampa: toda una película que marcó el ascenso a primera división del Unión Magdalena.



Unión perdía 1-0, pero remontó y ganó 1-2 en el último suspiro del partido contra Llaneros. Esto, sumado a la derrota de Fortaleza contra Bogotá, les permitió el regreso a la A.



Sin embargo, su ascenso estuvo empañado por un extraño gol que logró en tiempo de descuento, cuando su rival se quedó parado viendo jugar a los atacantes samarios.

Es difícil filmar ficción sobre fútbol y acá lo lograron. Felicitaciones al director. ¿Qué? ¿Era un partido en serio?



Unión Magdalena perdía contra Llaneros, pero metió dos goles a los 90+5 y 90+6 para sellar su ascenso a Primera División de Colombia🇨🇴pic.twitter.com/JIRo5FYabL — VarskySports (@VarskySports) December 4, 2021

Así podría intervenir la Fiscalía

Acción del juego entre Llaneros y Unión. Foto: Dimayor

Fuentes consultadas al respecto en la Fiscalía General aseguraron que la entidad puede iniciar indagaciones sobre el caso de oficio, es decir, por su propia cuenta.



Los testimonios del presidente de Fortaleza, que aseguró que hubo corrupción y trampa, y del DT, que entre lagrimas dijo que los habían robado, podrían ser suficiente material para que de oficio la Fiscalía decida poner el ojo sobre el delicado tema.



Cabe recordar que Llaneros, en cuyos jugadores recae la sospecha de la comunidad del fútbol, ha recibido dineros públicos de la Gobernación del Meta por conceptos de patrocinios: la marca de aguardiente Llanero en el pecho de su camiseta.



La Fiscalía podría. igualmente, abrir una indagación sobre el caso a través de una denuncia que reciba de una persona o entidad.



Mientras tanto, Guillermo Herrera, Ministro del Deporte en Colombia, aseguró que es un escándalo mundial y pidió a los entes rectores del fútbol en Colombia garantías.



"¡El fútbol tiene que cambiar! Entre esto y la denuncias por el manejo de los derechos deportivos de los jugadores, exigimos que Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol presenten garantías de manejo transparente", dijo.



Es una vergüenza mundial lo ocurrido en el partido Unión Magdalena Vs. Llaneros. ¡El fútbol tiene que cambiar! Entre esto, y la denuncias por el manejo de los derechos deportivos de los jugadores, exigimos que @Dimayor y la @FCF_Oficial presenten garantías de manejo transparente. pic.twitter.com/LDaUyYuCyY — Guillermo Herrera Castaño (@GHerreraCas) December 5, 2021

Dimayor también anunció investigación

En un comunicado oficial, el máximo dirigente de la Dimayor expresó que ha trasladado el caso del partido entre Llaneros y Unión Magdalena ala Comisión Disciplinaria, para que investigue lo sucedido.



"Yo, Fernando Jaramillo Giraldo, en mi condición de presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano – Dimayor ratifico el compromiso de la institución que presido por organizar los campeonatos que se fundamentan en la integridad de la competencia", comienza el comunicado.



"Los diferentes torneos organizados y administrados por la Dimayor desde su estructura, buscan observar y respetar el principio “pro competitione”, como bien jurídico preferente, conforme lo expresa el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol -CDU-", agrega.



Jaramillo anuncia investigación. "Ante las imágenes oficiales del partido del 04 de diciembre del año 2021 disputado entre el Club Llaneros S.A. y Unión Magdalena S.A, por la 6ª fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2021, informo a la opinión pública que corrí traslado al Comité Disciplinario del Campeonato y a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor para que actúen conforme a su competencia".



Por último, indica: "Quiero reafirmar que seguiré trabajando incansablemente para cumplir con el compromiso adquirido desde mi designación, orientado al fortalecimiento de la rama profesional del fútbol colombiano, la unidad de cada uno de sus clubes afiliados y el respeto por los seguidores del espectáculo deportivo".



