Así luce, 15 años después, el niño que debutó como futbolista profesional en Santa Fe

Mauricio Alarcón cumplió el sueño de muchos niños, jóvenes e incluso adultos fanáticos al fútbol: debutar como jugador profesional en la primera división del balompié colombiano con uno de los equipos más grandes e históricos de nuestro país.

Ese logro de jugar profesionalmente, aunque fuera por unos pocos segundos en el césped del estadio El Campín de Bogotá, pasó a la historia por tratarse de un niño de apenas 14 años, 8 meses y 26 días de nacido.

Mauricio Alarcón, bogotano y de familia santafereña, nació y creció jugando al fútbol en el barrio Egipto, en Bogotá, y cuenta que el deporte fue su escapatoria para evitar los malos pasos y los vicios de la calle: “El entorno de donde nací, de donde me crie, es complicado. Yo empecé a jugar en la Academia de Compensar gracias a mi mamá, para poder tener la mente ocupada y salir del entorno de la calle”.

“El amor por el fútbol siempre estuvo”, cuenta Mauricio, sin embargo, con tan solo 11 años y antes de llegar a Independiente Santa Fe, quiso dejar de jugarlo porque “sentía que eso ya no era para mí”. Meses después, y “por cosas de Dios”, empezó su proceso formativo en las divisiones menores del equipo ‘cardenal’.

La norma del ‘Sub-18’, el motivo de su debut

Calentamiento previo al debut de Mauricio Alarcón en El Campín Foto:Archivo particular Compartir

En ese entonces, 15 años atrás, existía en Colombia una norma que obligaba a los equipos de primera división a alinear en la nómina titular a un joven menor de 18 años en cada partido del campeonato. Esta polémica ley, que estuvo vigente poco menos de un año, fue la razón para que Mauricio hiciera historia y marcara toda su vida.

Ante la molestia que se generó en varios equipos por la norma del ‘Sub-18’, el entrenador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, técnico de Santa Fe para esa época, decidió convocar para un partido de su equipo contra Pereira a Mauricio, y así cumplir con la regla. “Utilizaré a un niño de 13 o 14 años para que se tome la foto con el equipo y lo saco”, dijo el ‘Bolillo’ previo al encuentro.

Con 14 años, así recibió la noticia de su debut: “A mí el ‘Bolillo’ no me conocía”

Mauricio, quien cursaba en el 2009 el octavo grado de su bachillerato mientras alternaba el colegio con el fútbol, no olvida a la persona que le dio la oportunidad de entrenar y jugar con el plantel profesional de Santa Fe: “El que me vio y me descubrió fue Germán ‘Basílico’ González, el director de divisiones menores de Santa Fe en ese entonces. A mí el ‘Bolillo’ no me conocía”. Sin esperárselo, Mauricio recuerda que le avisaron un “Miércoles y el partido era ese mismo fin de semana. El viernes me concentraron con el equipo y ya no pude volver al colegio esa semana. Todo fue de un momento a otro”.

Con la inocencia propia de un niño de 14 años, Alarcón participó de algunos entrenamientos previos al juego para conocer a los jugadores del equipo profesional de Santa Fe, quienes no tuvieron contemplación alguna para darle “pata dura” en los entrenamientos. “Eran muy diferentes los entrenos a lo que yo venía acostumbrado en divisiones inferiores”, confesó Mauricio, que también recuerda recibir ‘diablazos’ (o balonazos) de Juan Carlos Quintero, Jairo Suárez y Omar Pérez, exjugadores del ‘León’, en una de las ‘recochas’ que suelen practicar los futbolistas para divertirse entre ellos.

La noche anterior al día de su debut en el estadio El Campín, Mauricio compartió concentración y habitación con Maximiliano Flotta, exjugador argentino que estuvo en Santa Fe entre el año 2008 y 2010; la diferencia de edad entre él y el experimentado futbolista era tal, que “perfectamente podría ser mi papá”, dice con cariño Alarcón, ya que Flotta fue uno de los jugadores que más lo aconsejó y acompañó durante su corta aventura en el equipo profesional.

8 de marzo de 2009, el día del histórico debut

Mauricio Alarcón con la plantilla profesional de Santa Fe en el 2014 Foto:Archivo particular Compartir

“Yo no pude ni dormir, si dormí dos horas fue mucho. Ese día mis compañeros trataron de transmitirme la tranquilidad que ellos sentían, pues se trataba de un partido normal contra el Pereira, en casa”, pero para Mauricio, era todo lo contrario, significaba una oportunidad para hacer las cosas bien y demostrar sus condiciones futbolísticas, así fuera por unos pocos segundos ante los hinchas que asistieron esa tarde al estadio y frente a todas las personas que, con asombro, lo vieron en la televisión nacional.

No hay mucho que un jugador pueda hacer en un minuto y 38 segundos dentro de un partido de primera división, sobre todo para un niño de 14 años que jamás había jugado en un estadio de la magnitud e importancia de El Campín. En sus propias palabras, Mauricio explica cómo fue su participación en la única pelota que tocó ese día: “Fue un pase aéreo, precisamente de Maximiliano Flotta, y yo se la devuelvo a Jairo Suárez con la cabeza”, y tras esa acción de juego, el balón salió y tuvo que abandonar la cancha por decisión del ‘Bolillo’ Gómez. “Cuando me sacaron la gente gritó y pedían que no me sacaran. Obviamente, me hubiera gustado jugar más tiempo”, recuerda.

“Mi vida cambió totalmente”

Los ecos de su inesperada aparición en el fútbol colombiano retumbaron en Mauricio con el paso de los años, dado que empezó a ganar reconocimiento en todos los ámbitos de su vida, desde el colegio donde ‘ya no era un niño normal’ hasta en el fútbol, cuando empezó a ser llamado a las categorías juveniles de la Selección Colombia. Iba por el camino que era.

Compartir Mauricio Alarcón - Selección Colombia Foto:Archivo particular

Alarcón tuvo contrato con Independiente Santa Fe durante los casi nueve años que permaneció en la institución, de igual manera sumo más minutos en el equipo profesional pero en partidos de Copa Colombia bajo la dirigencia de técnicos como Néstor Otero, Wilson Gutiérrez y Gustavo Costas, a quien siempre consideró como un papá. Sin embargo, y luego de la salida de Costas del equipo en el 2015, su carrera futbolística quedó a la deriva.

“No es secreto que le pedían plata a los jugadores en ese entonces”

Con la partida de Gustavo Costas, Mauricio no volvió a jugar, y asegura que no fue por un tema futbolístico. “En este momento comenzó la parte oscura de mi carrera, algunos temas administrativos me impidieron seguir jugando en Santa Fe”, y señala que “no es secreto que le pedían plata a los jóvenes en ese entonces para jugar, ¿y yo plata de dónde?”. Sumado a esto, Alarcón no tenía empresario ni tampoco comunicación directa con César Pastrana, el presidente de Santa Fe para esa época. Fue así como las puertas se cerraron para él en Bogotá.

Una vez acabó su vínculo con el equipo ‘cardenal’, viajó a Santa Marta para probar suerte en el Unión Magdalena, donde no jugó ya que el plantel del club estaba completo, según recordó Mauricio.

La vida después del fútbol

Compartir Mauricio Alarcón Foto:Archivo particular

Las oportunidades en el fútbol para Mauricio se terminaron, pero las del estudio se le presentaron casi que de manera inmediata gracias a una beca que le otorgó la Universidad Sergio Arboleda para iniciar su carrera en Gestión Deportiva. Con el agradecimiento que lo caracteriza, cuenta que dicha beca llegó cuando no tenía un rumbo claro en la vida luego del fútbol.

Hoy tiene varios proyectos en camino y recalca que el deporte le dio la disciplina necesaria para alcanzar sus metas en la vida, sin dejar a un lado su gusto y amor por el fútbol. “La gente me recuerda con cariño y eso vale más que cualquier cosa”, dice con emoción, mientras agradece a Santa Fe por todo lo que le ha dado en sus 29 años de vida: “Todos saben el cariño y el amor tan grande que le tengo a este club, por todo lo que he vivido en Santa Fe”.

Santiago Pabón López

Periodista de EL TIEMPO

En X como @santipabon

