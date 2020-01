Análisis: ¿la defensa de Millos mejoró, empeoró o siguió igual?

Otra vez Millonarios terminó con sabor amargo. Porque otra vez se le escapó la victoria. Empató 1-1 en su visita a Cúcuta, pero tuvo para ganar. Una desatención defensiva le costó el gol del empate local. ¿Cómo le fue esta vez la criticada defensa?



Ya en el partido contra Pasto, en la derrota 1-2, ese fue su dolor de cabeza, y el DT Alberto Gamero insistió en que había que corregir. Su primera medida fue dejar afuera de la convocatoria a Banguero, gran señalado en ese juego, e incluyó a Bertel.

1. Bertel cumplió: A Ómar Bertel le correspondió asumir la titularidad, y eso era una gran responsabilidad porque los ojos estaban puestos en lo que él pudiera hacer, en si iba a dar garantías o no. Sobre todo estaban atentos los jugadores del Cúcuta, que atacaron siempre por esa zona, a la espalda del jugador, queriendo aprovechar que esa era, en teoría, la zona débil del equipo de Gamero.

Cúcuta vs. Millonarios. Foto: Efrain Manuel Patiño

Pues Bertel no se amilanó. Tuvo un comportamiento apropiado, concentrado, atento. Con decisión en los duelos, impasable, atento a su espalda. Salió poco, con prudencia, con la prioridad de mantener la línea defensiva. Bertel dejó otra cara en la lateral izquierda de Millos. A Banguero le tocará tener paciencia para tener otra oportunidad.





2. Vargas no llegó: solo una vez parpadeó la defensa de Millos, solo una vez se desconcentró, y fue ahí cuando Cúcuta le cobró. La jugada fue sobre la izquierda de Millos, pero en la zona donde el equipo permitió un pase filtrado, el central Juan Pablo Vargas tuvo que ir a ganar el duelo, no podía perder la marca, y el jugador de Cücuta le ganó en velocidad, Vargas se vio lento en el cierre que no alcanzó a hacer, y ahí vino el cruce de pelota y el gol local.



Vargas cumplía una labor impecable hasta esa acción individual, ese duelo perdido. Pero en el área tampoco hubo reacción de sus compañeros. En el primer partido de esta Liga, el que falló fue Bréiner Paz, implicado en los dos goles pastusos. Esos detalles cuestan goles y puntos.



3. Perlaza, hombre de ataque: si algo hay que destacar de la defensa de Millos es la labor que viene cumpliendo el lateral derecho Elvis Perlaza. Constante apoyo en el ataque del equipo, lateral con proyección y buen centro, lo cual es difícil de encontrar. Cuando Perlaza sale, genera oportunidades. Un centro suyo terminó en el gol de Zapata.



Sin embargo, tanta dinámica ofensiva puede ser peligrosa ante otro tipo de rival, que sea más peligroso. Cúcuta casi nunca atacó por esa zona, así que le dio libertad a Perlaza para ser un atacante más.

Cúcuta vs. Millonarios. Foto: Efrain Manuel Patiño

4. Aciertos y fallas colectivas: a favor, la defensa de Millos tiene que mejoró, que se vio más aplicada, con más orden, con solidaridades y relevos oportunos. Claro, Cúcuta lo atacó muy poco. Una sola desatención empañó su juego defensivo, pero no lo condena. Mejoró.



En contra, la defensa tiene que prestar más atención a los balones cruzados de izquierda a derecha y a las jugadas de contragolpe rival, cuando al equipo le cuesta regresar en velocidad y orden.

Cúcuta vs. Millos. Foto: Efrain Manuel Patiño



5. Variante en el cuadrado defensivo: Gamero ha insistido en que quiere fortalecer el cuadrado defensivo ente los dos centrales y los dos volantes de marca. Sin embargo, en este partido el equipo tuvo una variante táctica con un 4-3-3 en el que hubo un solo volante central, Duque, mientras que Pereira tuvo más libertad para acompañar a Silva.



Con esa idea, Millos sumó volumen ofensivo. Duque tuvo más trabajo, pues es el que cumple la función principal de cortar el juego rival y meterse entre los centrales para apoyarlos. Tuvo una amarilla y la supo manejar para evitar una expulsión. Veremos si con el correr de los partidos Gamero vuelve a juntar a sus dos volantes, dependerá seguramente del rival.



DEPORTES